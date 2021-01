VIDEO - Prima reacție a lui Vlad Voiculescu, după depistarea noii tulpini COVID-19 în România

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu (PLUS), a declarat vineri, legat de depistarea în România a primului caz de infectare cu mutația britanică a COVID-19, că „războiul” poate fi câștigat doar prin vaccinare.

Citește și: Cele 10 prognoze ale Alinei Mungiu Pippidi pentru 2021: 'Va fi mare agitație politică pentru a găsi resurse suplimentare de achitat nota de plată'

„Acest razboi nu va putea fi castigat foarte simplu si nu va putea fi castigat decat impreuna. Cred ca toate masurile de protectie, purtarea mastii, distantarea fizica, ne castiga timp. Razboiul il vom castiga doar prin vaccinare, cred ca e clar pentru toata lumea de la inceputul acestei pandemii Azi am avut o vestea nu tocmai imbucuratoare, dar nu tocmai neasteptata: confirmarea unei noi tulpini a virusului, aici, in Romania. Dar sunt si lucruri de care putem fi mandri, avem azi peste 90.000 de persoane vaccinate, lucratori in domeniul sanatatii in principal, cu un numar mic de reactii adverse si nimic semnificativ. Pregatim etapa II in care varstnici peste 65 de ani, persoanele cu boli cronice si personalul esential vor fi vaccinati (...) Pentru a reveni la normal, vaccinarea e singura noastră soluție”, a declarat ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu (PLUS), la conferința “Vaccinarea COVID-19 pe înțelesul tuturor: ce cunoaștem, ce dovezi științifice există?”, organizată de Colegiul Medicilor din România în parteneriat cu Universitățile de Medicină și Farmacie.

Potrivit ministrului, platforma de programare pentru etapa a doua de vaccinare va fi mult îmbunătăţită şi mult mai uşor de folosit.

"Avem câteva lucruri la care lucrăm împreună cu Ministerul de Interne, Ministerul Apărării. Vom avea un call center cu număr unic. Vom avea o platformă de programare pentru etapa a doua care va fi mult îmbunătăţită şi mult mai uşor de folosit. Ne bazăm pe medicii de familie ca unii dintre pilonii de bază în acest proces", a explicat Vlad Voiculescu.



El a adăugat că, în conformitate cu estimările, la începutul lunii aprilie vor fi vaccinaţi undeva la 1,3 milioane de români. "Pentru a fi sinceri până la capăt, trebuie să spunem că avem un stoc limitat de vaccinuri. În momentul acesta, avem un stoc limitat de vaccinuri şi numărul de persoane noi care se va putea vaccina va scădea, pentru că va trebui să îi vaccinăm cu doza a doua şi pe cei din etapa unu", a explicat ministrul Sănătăţii.