VIDEO - Primele concluzii anunțate de Marcel Ciolacu: 'România are joi Guvern!'

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, dă promisiuni că Guvernul o să fie în puteri depline joia următoare. Liderul PSD a purtat discuții cu cei de la PNL, iar în următoarele zile noua coaliție de guvernare o să anunțe numele oficialilor care o să ocupe portofoliile.

„Singurul lucru: am înceracat să creionăm cele două propuneri și structura Guvernului. Nu am ajuns la o discuție să vedem cine are primul ministru. Dacă noi insistăm să nu avem premier, ministerul de finanțe să fie la PSD. La fel la PNL.

Am avut o discuție pe pachetul social. Părerea celor de la PNL e să nu creștem nicio taxă; nu putem să venim cu o minciună în fața românilor.

Am ajuns la un program, ca joi România să aibă Guvern”, a spus Marcel Ciolacu, după negocieri.

”Vrem să construim, totuşi, un guvern funcţional şi o coaliţie să fie toată lumea mulţumită ca şi echilibru guvernamental”, a mai afirmat liderul PSD.

Întrebat dacă se va merge cu o singură propunere de premier, Ciolacu a afirmat: ”Joi, am negociat cu toţii, România trebuie să aibă un Guvern (...) Încercăm să mergem cu un acord politic în care să scriem clar cine este primul ministru şi până când este rotaţia, 30 mai, parcă”.