VIDEO - Primele informații despre UCIGAȘII președintelui din Haiti: vorbeau în spaniolă și engleză

Preşedintele haitian Jovenel Moise a fost asasinat în noaptea de marţi spre miercuri de bărbaţi înarmaţi care au luat cu asalt reşedinţa acestuia, în cartierul Pelerin din capitala Port-au-Prince, a informat premierul interimar Claude Joseph, transmit agenţiile de presă internaţionale, informează Agerpres.

În atacul care a avut loc în jurul orei locale 01:00 (05:00 GMT) a fost rănită de glonţ prima doamnă, Martine Moise, care primeşte îngrijiri medicale, indică un comunicat de presă semnat de premier.

''Preşedintele a fost asasinat la el acasă de străini care vorbeau engleză şi spaniolă. Aceştia au atacat reşedinţa preşedintelui Republicii'', a precizat Claude Joseph.

Şeful guvernului a adresat populaţiei un apel la calm şi a spus că poliţia şi armata vor asigura menţinerea ordinii.

La începutul lunii februarie, autorităţile haitiene au anunţat că au dejucat un plan de lovitură de stat care îl viza pe controversatul preşedinte Jovenel Moise, însă opoziţia politică a susţinut că a fost vorba pur şi simplu despre un scenariu imaginar prezentat de autorităţi.

Provenit din mediul de afaceri şi până atunci aproape lipsit de experienţă politică, Jovenel Moise (53 de ani) a fost ales preşedinte în anul 2016, el promiţând dezvoltarea economiei ţării sale foarte sărace.

Haiti este de asemenea o ţară în care domneşte insecuritatea, fiind remarcate în special bandele care comit răpiri în schimbul unor răscumpărări şi acţionează aproape în totală impunitate. De la începutul lunii iunie, confruntări între grupuri rivale la vest de Port-au-Prince paralizează circulaţia între jumătatea de sud a ţării şi capitală. Pentru această situaţie de insecuritate a fost făcut responsabil şi premierul interimar Claude Joseph, acuzat de pasivitate.

Într-un asemenea context ce stârneşte temeri privind riscul unei anarhii generalizate, Consiliul de Securitate al ONU, SUA şi UE au cerut organizarea unor alegeri prezidenţiale şi legislative libere şi transparente până la sfârşitul anului.

Jovenel Moise anunţase luni nominalizarea unui nou prim-ministru, Ariel Henry, al şaptelea de când este preşedinte, căruia urma să-i încredinţeze sarcina de a organiza noi alegeri.

Guvernând prin decrete din ianuarie 2020, fără parlament, şi cu un mandat a cărui durată era contestată, preşedintele a iniţiat şi o reformă constituţională. Un referendum constituţional, prevăzut iniţial pentru aprilie, amânat prima dată pe 27 iunie şi apoi amânat din nou din cauza pandemiei, este programat pentru 26 septembrie. Obiectivul acestei reforme este sporirea prerogativelor parlamentului.

După asasinarea preşedintelui Jovenel Moise, Republica Dominicană a anunţat închiderea graniţei cu Haiti.

Haiti's President Jovenel Moïse is reported to have been assassinated, followed by a military takeover pic.twitter.com/J4UWA7mHS4