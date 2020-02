VIDEO - Primul videoclip regizat de Taylor Swift

Taylor Swift a lansat joi videoclipul piesei „The Man”, al patrulea single de pe albumul „Lover” apărut anul trecut, iar în două ore el a fost vizionat de peste jumătate de milion de utilizatori YouTube.

Swfit este cea care a regizat videoclipul în care îşi imaginează cum ar fi dacă ar fi bărbat. Înainte de acesta, ea a mai fost coregizor al videoclipurilor „Mine", „ME!", „You Need to Calm Down" şi „Lover".

„The Man” urmează videoclipurilor „ME!”, cântec pe care era îl interpretează alături de Brendon Urie de la Panic! at the Disco, lansat în aprilie anul trecut, „You Need To Calm Down”, lansat în iunie, în care apar Billy Porter, Laverne Cox, Ellen DeGeneres, Ryan Reynolds, RuPaul Charles, Ciara, Adam Lambert şi Katy Perry, şi „Lover”, apărut în august.

În luna ianuarie a acestui an, Netflix a lansat documentarul „Miss Americana” despre Taylor Swift, prezentat în premieră la festivalul Sundance.