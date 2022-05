VIDEO Promisiunea președintelui Consiliului European pentru Ucraina: Vom fi alături de voi atâta timp cât va fi nevoie

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a transmis luni un mesaj de sprijin ferm ucrainenilor, în cadrul unei vizite-surpriză efectuate la Odesa, oraş-port important din sudul Ucrainei, unde a fost nevoit să meargă într-un adăpost antiaerian pentru un timp din cauza atacurilor cu rachete asupra regiunii, relatează AFP, informează Agerpres.

"Kremlinul vrea să suprime spiritul vostru de libertate şi de democraţie. Sunt absolut convins că nu are nicio şansă să reuşească", a afirmat el într-un mesaj video publicat pe contul său de Twitter, la câteva ore după ce la Moscova a avut loc marea paradă de 9 mai din Piaţa Roşie cu ocazia victoriei sovietice împotriva Germaniei naziste.

"Nu sunteţi singuri. Suntem de partea voastră, nu vă vom abandona", a adăugat înaltul responsabil european adresându-se ucrainenilor.

"Vom fi alături de voi atâta timp cât va fi nevoie", a spus în continuare el în acest videoclip, asigurând că Uniunea Europeană "va ajuta la construirea unei ţări moderne şi democratice, orientată spre viitor".

Charles Michel a explicat că a venit la Odesa pentru a celebra Ziua Europei "într-un creuzet al culturii şi istoriei europene", într-un moment când "războiul face din nou ravagii" pe continent.

Într-o altă înregistrare video publicată de serviciul său de presă, Charles Michel apare într-o vestă antiglonţ, vizitând portul Odesa şi uitându-se la clădirile lovite de tiruri, însoţit de premierul ucrainean Denis Şmâgal, guvernatorul regiunii Odesa, Maksim Marcenko, şi de gărzi înarmate.

Vizita lui Charles Michel în oraşul-port Odesa nu fusese anunţate de serviciile sale.

Mai devreme luni, preşedintele Consiliului European a fost nevoit să meargă într-un adăpost antiaerian din cauza atacurilor cu rachete, a indicat un responsabil al UE.

În cursul întrevederii dintre Michel şi Şmâgal, "participanţii au fost nevoiţi să întrerupă reuniunea pentru a merge într-un adăpost antiaerian din cauză că regiunea Odesa a fost din nou lovită cu rachete", potrivit acestei surse.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a avut o reuniune prin videoconferinţă cu Charles Michel, i-a mulţumit acestuia pentru "curajul" său şi vizita sa la Odesa, potrivit unui comunicat al preşedinţiei de la Kiev.

"Aş vrea să vă mulţumesc pentru sprijinul dumneavoastră politic, pentru prezenţa dumneavoastră. Pentru faptul că vedeţi, în viitorul apropiat, o Ucraina egală cu ceilalţi membri ai familiei europene", a subliniat preşedintele ucrainean.

Charles Michel, potrivit responsabilului european, a constatat de asemenea în cursul vizitei la Odesa, "impactul războiului rus asupra lanţurilor de aprovizionare mondiale", în special în ceea ce priveşte cerealele, dintre care "multe tone" sunt "blocate în port din cauza blocadei ruseşti la Marea Neagră".

Această blocadă "afectează nu doar economia ucraineană, dar, de asemenea, împiedică accesul lumii la mărfuri alimentare vitale şi pune în pericol securitatea alimentară globală", a afirmat Michel, conform sursei citate.

Preşedintele ucrainean a subliniat că Ucraina furnizează cereale pentru 400 milioane de persoane de pe întreaga planetă şi că blocarea exporturilor sale de produse agricole duce la o creştere a preţului la produsele alimentare pe plan mondial, notează AFP.

