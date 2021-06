VIDEO PROTEST FĂRĂ PRECEDENT în România: Zeci de tineri sunt în fața Primăriei Sectorului 1 cu un sicriu, lumănări și coroane

Un protest cum nu s-a mai văzut în România are loc, luni noaptea, la ora transmiterii acestei știri, în fața Primăriei Sectorului 1. Zeci de tineri s-au adunat pentru ”a înmormânta serviciile publice din Sectorul 1”, așa cum au numit organizatorii acest eveniment.

Tinerii, care spun că evenimentul este unul alegoric și cultural, au și lumânări, pe care le împart celor prezenți, precum și colivă. Un sicriu cu coroane de flori și cu o cruce pe care stă scris ”Serviciile publice din Sectorul 1”.

”Eu nu am nimic cu doamna primar. Eu am ce am cu modul în care se manifestă.”, a spus unul dintre organizatorii protestului.

”În seara asta la ora 22.00 nu mai ploua. Coliva o sa reziste. Ne vedem in fata Primariei Sectorului 1 la inmormantarea serviciilor publice.

Lansam campania de strângere de semnaturi pentru referendum cetățenesc. De ce? Ca toti cei care stau in Sectorul 1 sa poata sa isi dea cu parerea daca sunt multumiti de actuala administratie la jumatate de an de la alegeri. Este un exercitiu democratic pe care consideram ca merita sa il incercam.

Dupa, mergem la Adry (The Place Pub - Bucuresti) sa bem o bere.

Care nu vine ma-sa e... continuati voi.”, era anunțul pentru eveniment.