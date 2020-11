VIDEO Protest în fața Guvernului. Șerban Nicolae le-a transmis lui Klaus Iohannis și Guvernului Orban mesajul ecologiștilor

Partidul Ecologist Român (PER) a organizat, luni, în Piața Victoriei din București, un protest legat de „scoaterea lemnului din țară”.

Candidati si membri ai PER au organizat o „manifestatie spontana” in fata Guvernului, „inconjurati de brazi si buturugi, legandu-se cu lantul de acestea si acuzand conducerile politice din ultimii 30 ani ca au pus Romania de butuci”, potrivit unui comunicat de presă al formațiunii.

Ecologistii sustin cu prioritate adoptarea si implementarea proiectului legislativ privind interzicerea scoaterii din tara a lemnului romanesc si totodata, o serie de proiecte care vizeaza sanatatea si siguranta existentiala a romanilor.

In mijlocul manifestantilor s-au aflat presedintele PER, Danut POP, alaturi de candidatii partidului la parlamentare, mesajele catre clasa politica fiind adresate de catre Serban Nicolae, candidatul PER la Senat, circumscriptia Bucuresti.

