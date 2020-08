VIDEO Protest URIAȘ - 15.000 de persoane au demonstrat faţă de măsurile luate în lupta contra coronavirusului

Aproximativ 15.000 de persoane au participat la demonstraţii, la Berlin, faţă de măsurile luate în lupta contra coronavirusului, anunță news.ro.

Protestatatrii au dansat şi au cântat "We are free people!" (Suntem oameni liberi), în acordurile melodiei We Will Rock You a trupei Queen.

Demonstraţii purtau pancarte pe care scria "Facem zgomot pentru că ne furaţi libertatea" şi "Gândiţi! Nu purtaţi mască".

Potrivit Reuters, majoritatea protestarilor nu purta mască, unul dintre aceştia afirmând că masca reprezintă o măsură de "sclavie".

1500 de agenţi de ordine au fost desfăşuraţi la această manifestaţie, iar autorităţile locale au anunţat că au depus plângere împotriva organizatorilor pentru nerespectarea "regulilor de igienă".

De la începutul pandemiei, în Germania s-au înregistrat peste 200.000 de infectări cu COVID-19 şi aproape 1.000 de decese.