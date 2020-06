VIDEO Proteste de amploare în SUA: Peste 43.300 de membri ai Gărzii Naţionale au fost mobilizaţi în întreaga ţară

Peste 43.300 de membri ai Gărzii Naţionale au fost mobilizaţi sâmbătă în Statele Unite pentru a răspunde protestelor anunţate, iar mai multe mii de oameni s-au adunat deja în Washington D.C., New York şi Philadelphia.

Garda Naţională a anunţat pe Twitter: „Astăzi, peste 43.300 de membri ai Gărzii Naţionale în 34 de state şi în D.C. ajută forţele de ordine în protestele civile, în timp ce peste 37.000 de soldaţi şi piloţi continuă să sprijine răspunsul la criza provocată de Covid-19”, potrivit news.ro.

Citește și: Ordin urgent al lui Marcel Vela! Se face lumină: ‘Nu are atribuții’ .

Mii de demonstranţi s-au adunat sâmbătă în Philadelphia pentru a potesta faţă de rasism şi britalitatea poliţiei. Mulţimea, potrivit NBC, se întinde de la Muzeul de Artă până la Bazilica Sfinţilor Petru şi Pavel.

Oamenii duc pancarte şi scandează în sprijinul mişcării Black Lives Matter. Aceasta este a şaptea zi consecutivă în care au loc manifestaţii de amploare în Philadelphia după moartea lui George Floyd.

În general, protestele de aici au fost paşnice, dar a putut fi observată chiar şi aşa o prezenţă importantă a forţelor de ordine.

Citește și: Lovitură de teatru în PSD: Frans Timmermans se va implica în campaniile electorale ale partidului .

Un inspector de poliţie a fost pus sub acuzare pentru folosirea abuzivă a forţei. Vineri seară, el a lovit în cap un student cu un baston metalic. Studentul protestatar a avut nevoie de zece suturi.

Cei doi poliţişti din Buffalo (New York) care au agresat, pe 4 iunie, un bărbat în vârstă de 75 de ani (care a fost spitalizat cu răni la cap) au pledat „nevinovat” la acuzaţia de agresiune de gradul doi. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, riscă până la 7 ani de închisoare.

Interdicţia de circulaţie în Philadephia a fost extinsă până duminică dimineaţă, printr-un ordin emis de primarul oraşului. Ea vizează intervalul orar 20.00 - 06.00.

În Washington D.C., unde este aşteptat să aibă loc unul dintre cele mai ample evenimente de stradă de până acum, după cum a spus sâmbătă şeful poliţiei, s-au adunat deja peste 6.000 de oameni.

Citește și: Klaus Iohannis șochează! Demers anti-românesc

Mulţimea va mărşălui de la Smithsonian’s National Museum of African American History and Culture spre Lincoln Memorial.

În New York, mii de oameni mărşăluiesc de la National Black Theatre pe 5th Avenue în Harlem. Mulţimea s-a adunat în faţa Schomburg Center for Research in Black Culture, unde strigă numele lui George Floyd şi Black Lives Matter.

Procurorul din Queens (New York), Melinda Katz, a anunţat că nu va pune sub acuzare niciun protestatar arestat pentru că a încălcat interdicţia de circulaţie sau măsurile de distanţare fizică în timpul protestelor.

George Floyd, în vârstă de 46 de ani, a fost oprit de poliţişti pe 25 mai şi interogat pentru că ar fi cumpărat ţigări cu bani falşi. O înregistrare video arată cum el a fost arestat şi, mai mult de opt minute, unul dintre ofiţeri a stat cu genunchiul pe gâtul lui, în timp ce Floyd repeta cu nu poate respira. Autopsia a arătat că el a murit din cauza asfixierii.

Incidentul a stârnit un val de proteste în multe oraşe din SUA, iar manifestaţii de solidaritate au avut loc şi în ţări din Europa - Marea Britanie, Olanda şi Franţa, dar şi în Australia şi Japonia. Majoritatea demonstraţiilor din Statele Unite au fost paşnice, dar în unele dintre marile oraşe ele au devenit violente.

Sub presiunea străzii şi a numeroase personalităţi şi politicieni, cei patru poliţişti au fost puşi sub acuzare de omor şi complicitate la omor.