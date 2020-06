Lovitură de teatru în PSD: Frans Timmermans se va implica în campaniile electorale ale partidului

Fostul prim-vicepreședinte al Comisiei Europene, socialistul Frans Timmermans, se va implica în campaniile electorale ale PSD. Oficialul a fost în timpul guvernărilor Grindeanu, Tudose și Dăncilă, una din principalele voci critice la adresa demersurilor PSD de modificare a legilor justiției, pe care le-a catalogat ca fiind lovituri la adresa statului de drept și despre care a atras atenția că ar fi pus în pericol lupta anticorupție. El a amenințat PSD cu excluderea din familia socialiștilor europeni din acest motiv. Timmermans a fost acuzat la vremea respectivă de intervenționism brutal în politica statului român.

„Eu am vorbit cu dl Timmermans. Familia socialiștilor a reacționat alături de PSD, pentru prima oara dupa mult timp, in fata abuzului de a modifica legile electorale. Eu am avut personal o discutie cu dl Timmermans, dansul dorind sa si vina in Romania si sa avem mai multe discutii. Dorim sa se si implice in campania electorala a PSD”, a declarat vineri liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, la DcNews.

Întrebat dacă acum Timmermans e de partea PSD, Ciolacu a raspuns afirmativ. „Anul trecut nu eram presedintele PSD si nu aveam nicio legatura directa cu dl Timmermans. Intre timp aceste lucruri s-au normalizat. Presedintele PES la fel, ne va ajuta cu o echipa de tineri in campanie”, a indicat el. Ciolacu a precizat că PSD nu mai este oaia neagră a socialiștilor europeni: „Cu certitudine, nu. Toate aceste relatii au fost normalizate”.

Citește și: Ministrul Sănătății panichează cu INFORMAȚII INCOMPLETE: anunță creșterea numărului cazurilor de coronavirus, dar OMITE triplarea numărului de teste .