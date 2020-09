VIDEO Proteste în Belarus - Studenții sunt vânați în universități de agenți sub acoperire

Protestele din Belarus pun o presiune tot mai mare pe regimul de la Minsk iar măsurile de represiune devin tot mai crunte. Imagi prezentate de presa locală arată agenți sub acoperire care vânează studenții în unversități după ce aceștia s-au alăturat protestelor împotriva lui Lukașenko.

Arestările în rândurile studenților și elevilor din clasele superioare au început de zilele trecute. Potrivit presei, există un număr crescut de polițiști sub acoperire în universități și campusuri care au ordin de a sparge, de a împiedica orice întruniri și proteste.

Scenele de mai jos s-au petrecut în Universitatea de Lingvistică de la Minsk, după ce studenții au cântat în holul universității un cântec din „Mizerabilii”.

Ulterior, s-au solidarizat cu colegii arestați la Lingvistică și studenții din Universitatea de Informatică și Radioelectronică.

Belarusul traversează cea mai lungă perioadă de manifestații antiregim: au loc de aproape o lună, adică de la alegerile prezidențiale de pe 9 august, al căror rezultat este contestat de opoziție și nu este recunoscut de Occident.

Students of Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics support their detained colleagues from Minsk Linguistic University. #LukashenkoOut #Belarus pic.twitter.com/5Egpf4jRRK

Police have detained students of Minsk Linguistic University for singing a Les Miserables song in the university lobby. There is a huge police presence at every university across Belarus to prevent students from gathering.#LukashenkoOut #Belarus pic.twitter.com/lEUE2ielUF