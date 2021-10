VIDEO | Proteste în Polonia: Opoziția a scos zeci de mii de oameni în stradă, împotriva propriei constituții

Zeci de mii de polonezi au participat duminică la manifestaţii la Varşovia şi în alte oraşe ale Poloniei pentru a susţine apartenenţa ţării lor la UE, după decizia de vineri a Curţii Constituţionale poloneze care contestă întâietatea dreptului european în faţa celui naţional, relatează agenţiile internaţionale de presă.

Contestatarii guvernului conservator polonez văd în acest verdict un prim pas către un ''Polexit'', o ieşire a Poloniei din UE. Opozantul Donald Tusk, fost premier liberal şi fost preşedinte al Consiliului European, a lansat duminică dimineaţă un apel concetăţenilor săi ''să apere o Polonie europeană''. ''Zeci de mii de persoane la Varşovia şi în peste 100 de oraşe şi sate în Polonia au venit să protesteze împotriva a ceea ce acest guvern face ţării noastre'', a spus apoi Tusk în faţa unei mulţimi imense la Varşovia purtând drapelul UE, potrivit France Presse și Agerpres.

People are descending on Castle Sq, Warsaw to protest against Poland’s constitutional court ruling that certain parts of EU law should no longer have primacy in the country.



It’s raising fears of #Polexit, just 18 years after ???????? joined ????????.



Thousands are expected here. @dwnews pic.twitter.com/j9UixNktuq