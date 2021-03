VIDEO - Proteste reprimate violent la Bangkok

O manifestaţie prodemocraţie a fost dispersată, sâmbătă, în faţa Marelui Palat din Bangkok, de forţele de ordine care au folosit gloanţe de cauciuc, gaze lacrimogene şi tunuri cu apă, relatează AFP, potrivit news.ro.

„Încălcaţi legea”, le-au spus poliţiştii manifestanţilor care încercau să înlăture folosind frânghii un zid de containere ridicat pentru a le bloca accesul la Matele Palat.

Protestatarii au reuşit să-şi facă drum, după care au atuncat cu cocteiluri Molotov către zecile de poliţişti care stăteau la aproximativ 100 de metri distanţă, alături de tunuri cu apă folosite pentru a-i împiedica pe manifestanţi să se apropie.

„Eliberaţi-ne prietenii!”, au scandat manifestanţii, făcând referire la conducătorii mişcării prodemocraţie arestaţi la începutul anului. Poliţiştii au ripostat cu gloanţe de cauciuc şi cu gaze lacrimogene.

La ora locală 20.30 (13.30 GMT), în faţa forţelor de ordine rămăsese doar un grup mic de protestatari.

Potrivit Bangkok Post, aproximativ 30 de persoane au fost rănite şi cinci manifestanţi au fost arestaţi.

Police are not letting up, dispersing the crowd around victory monument now with tear gas. #ม็อบ20มีนา

#WhatsHappeningInThailand pic.twitter.com/poWgsECVWY