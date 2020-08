VIDEO PSD a prezentat Cartea Neagră a guvernării PNL: 'E suma motivelor pentru care Guvernul PNL trebuie să plece'

Președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a prezentat, duminică, ceea ce social-democrații numesc ”Cartea Neagră a guvernării PNL”. PSD consideră că premierul Ludovic Orban și președintele Klaus Iohannis au comis o serie de gafe majore, care au dus România ”în derivă”.

”Guvernul PNL a scăpat total situaţia de sub control. Datele ultimelor săptămâni arată că au eşuat în gestionarea pandemiei. Numărul cazurilor confirmate a crescut într-un ritm alarmant. Au eşuat în relansarea economiei, planul de relansare economică a rămas tot la stadiul de proiect, nimic concret. Au eşuat în îndeplinirea promisiunilor făcute faţă de români.Avem o ţară în derivă, condusă de un guvern cu zero credibilitate şi mai ales cu zero rezultate. E clar că România nu mai poate continua aşa. PSD nu va permite ca România să se prăbuşească sub povara incompetenţei şi a cleptocraţiei liberale. Am anunţat deja intenţia PSD de a depune moţiune de cenzură împotriva acestui guvern. Astăzi facem primul pas şi prezentăm Cartea neagră a guvernării liberale, suma motivelor pentru care guvernul PNL trebuie să plece. Documentul elaborat de specialiştii PSD din departamentele partidului, parlamentari şi europarlamentari, va sta la baza moţiunii de cenzură. El prezintă cronologic momentele-cheie în combaterea epidemiei, ratate însă de guvernul Orban, precum şi măsurile, pe fiecare domeniu în parte, care ar fi trebuit luate pentru ca România să nu se afle astăzi în această situaţie gravă. Guvernul girat de președintele României a minimizat pericolul pandemiei și cerea alegeri anticipate.

Voi prezenta 6 greșeli grave comise de Guvernul PNL și de președintele României:

1. Mesajul inițial a făcut ca mulți români s nu ia în serios amenințare și să nu ia măsuri ca să se protejeze. Președintele scria pe Facebook că nu e un motiv real și că provoacă dureri în gât, ca orice răceală.

2. Incapacitatea realizării unei testări masive de la început, lipsa carantinării și a anchetelor epidemiologice.

3. Exemplele negative de la vârful statului: petrecerea de la Palatul Victoria, petrecerea lui Rareș Bogdan, întrunirile de partid.

4, Scandalul de corupție de la UNIFARM.

5. Vidul legislativ succesiv, atât între starea de urgență și cea de alertă, gafele de comunicare.

6. Întârzierea inexplicabilă a lansării unui plan economică.”, a spus Robert Cazanciuc la sediul PSD.

CARTEA NEAGRĂ A MODULUI ÎN CARE GUVERNUL PNL A GESTIONAT CRIZA COVID-19

“Nu există niciun motiv real de panică. Infecția cu acest virus provoacă în marea majoritate a cazurilor doar simptome ușoare, dureri în gât, tuse și febră, ca în orice răceală” a fost mesajul transmis de președintele României, Klaus Iohannis, pe 27 februarie, a doua zi după apariția primului caz de COVID-19 în România.

Din acel moment și până în prezent, zeci de mii de români s-au îmbolnăvit cu noul coronavirus, iar numărul celor care și-au pierdut viața nu a încetat să crească, ajungând la circa două mii de persoane. România este, în prezent, prima țară din Europa de Est ca număr de decese și se află, în ultimele săptămâni, pe primele locuri la nivelul îmbolnăvirilor.

Criza COVID-19 nu este ușor de gestionat. Este o situație nouă cu care nu ne-am întâlnit până acum, însă pentru care se cere responsabilitate și o guvernare eficientă. Din păcate, Partidul Național Liberal (PNL) a gestionat actuala criză din rațiuni pur politice, și ale căror deciziile întârziate, neprofesioniste și insuficient fundamentate au ajuns să coste populația mai mult decât ar fi trebuit.

Imaginea Premierului Ludovic Orban la petrecerea de la Palatul Victoria în plină criză medicală, întâlnirile de partid organizate de ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, la Iași, petrecerea organizată cu numeroși invitați de către europarlamentarul Rareș Bogdan, numirile controversate în funcții ale unor persoane care nu au nicio legătură cu lumea medicală făcute de Ministru Sănătății, Nelu Tătăru, sunt doar câteva dintre gafele care au condus la o pierdere a încrederii în acțiunile Guvernului și recomandările acestuia cu privire la gestionarea crizei sanitare.

Situația din România s-a agravat și a ajuns la cote alarmante pe măsură ce populația și-a pierdut încrederea în capacitatea actualului Guvern de a gestiona criza provocată de COVID-19. Profesionalismul unor oameni din sistemul medical și deschiderea către dialog, în special din partea lui Raed Arafat, pe care liberalii voiau să îl schimbe din funcție înainte de această criză, au permis inițial României să limiteze numărul de victime. Din nefericire, rezultatele slabei guvernări nu mai pot fi acoperite în condițiile în care țara noastră se îndreaptă ușor, dar sigur, spre un val de infectări ieșit de sub control.

Măsurile pentru sprijinirea economiei și păstrarea locurilor de muncă nu există, România se îndatorează excesiv, iar creșterile de pensii și alocații promise nu se mai fac. Totodată, Guvernul aruncă cu bani spre clientela politică și creșterea aparatului administrativ cu rude, în timp ce DNA scoate la iveală numeroase cazuri de corupție privind modul în care sume impresionate din banii românilor au fost cheltuite ilegal pe achiziții la suprapreț.

În acest document, Partidul Social Democrat face o sinteză a deciziilor greșite și a erorilor comise de guvernarea PNL în gestiunea crizei COVID-19. Această carte neagră scoate în evidență slaba capacitate guvernamentală, lipsa de expertiză și managementul deficitar al unui partid care a făcut din România oaia neagră a Europei. Nu ne bucură cele întâmplate, pentru că, din păcate, aceste decizii au făcut rău românilor. Însă trebuie să realizăm greșelile comise pentru a înțelege că lucrurile puteau fi făcute altfel, mai bine! Pentru că punem pe primul loc sănătatea cetățenilor și nu interesele politice, facem o critică constructivă a actualei guvernări și venim cu soluții și idei de viitor care ar putea salva atât vieți omenești, cât și economia națională.

Partidul Social Democrat este principalul partid de opoziție din România și singura formațiune politică care tratează cu responsabilitate acest moment de o gravitate deosebită pentru români, uneori acceptând măsuri mai puțin populare din dorința de a proteja viața acestora. Credem că fără responsabilitatea decidenților politica devine o arenă a populismului; iar noi, cei din Partidul Social Democrat, nu dorim să intrăm în această logică de propagandă ieftină promovată cu insistență în ultimii ani de așa-numite partide noi dispuse la orice pentru a câștiga voturi.

