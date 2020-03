VIDEO Raed Arafat, la Marius Tucă Show: E posibil să fie limitată prezența la adunări publice

Autoritățile lucrează la mai multe scenarii legate de răspândirea coronavirusului în România, de la trierea bolnavilor până la limitarea participării la adunările publice, astfel încât festivaluri precum Untold ar putea fi anulate, a afirmat luni Raed Arafat, la emisiunea Marius Tucă Show, anunță MEDIAFAX.

Prezentăm principalele declarații ale secretarului de stat Raed Arafat în emisiunea Marius Tucă Show:

“Este clar că a venit din partea animală, acum care e animalul, nu pot să spun, dar a venit din partea animală, este un virus care, cel mai probabil, a suferit o mutație și a început să afecteze omul și să se transmită între oameni”.

„Rata mortalității la gripa normală se situează dacă nu mă înșel între 0,5-1% și aici suntem la o rată de mortalitate de 3% , deci, în final, este de 3 ori mai mare dacă vrem să o luăm, dar dacă o luăm pe partea cealaltă este mult mai mică decât alte forme de coronavirus care au apărut precum SARS, precum MERS care au mortalitate 10% și respectiv 35%”.

„Este totuși un virus care nu este foarte agresiv în sensul în care ca și mortalitate nu este că virusul SARS, nu este ca virusul MERS, asta înseamnă că este un virus care afectează foarte mulți, sunt puțini care ajung, din fericire, să aibă complicații, mai e un aspect la el, că lovește foarte mult în vârstele foarte avansate care sunt cu comorbidități, cu alte boli, cu alte probleme, peste 65 de ani”.

„Virusul se răspândește și noi, la acest moment, singura problemă a noastră este că la acest virus, la gradul cu care se răspândește el, deja avem China, avem Coreea de Sud, avem Italia, Franța începe să aibă răspândire mai generală în rândul comunității, cum zicem, problema noastră este că nu avem vaccin”.

„Aici nu avem tratament, din cauza asta lumea încearcă să limiteze răspândirea, să oprească răspândirea, să nu o permită să… adică să îl limităm cât mai mult, ca să nu permitem deloc răspândirea este aproape imposibil, virusul se va răspândi încet, încet și în mai multe țări, din punctul meu de vedere, dar poate că unele vor fi mai afectate decât celelalte, asta e cu siguranță”.

„Acum multă lume spune că la încălzirea vremii va scădea transmiterea și va dispărea virusul, nu știu, o să vedem, deci fiecare virus e cu caracteristicile lui. Încă trebuie să vedem cum se va comporta când se va încălzi vremea”.

„Noi am stabilit zonele pe care le aveți aici, sunt zonele roșii și galbene din Italia și sunt zonele din Coreea de Sud care sunt stabilite și Iran. La acest moment Germania și Franța încă… poate că încet, încet vor intra pe zona galbenă, adică să te duci la izolare și să ajungi la izolare de acasă, dar la acest moment, cele care sunt anunțate sunt zonele din Italia, din Coreea de Sud și din Iran”.

„Din zona roșie, este clar, intră direct în carantină dacă reușește să vină până aici este luat și dus în carantină (...) deci dacă este din zona roșie în mod normal trebuie să evite călătoriile la acest moment, așa cum și noi le evităm și cum și noi luăm anumite măsuri care încearcă să minimalizeze, adică anumite întâlniri, anumite lucruri care nu sunt atât de necesare pe care le amânăm, să nu călătorim în acest moment în alte părți”.

„Spălatul pe mâini este foarte important și chiar asta poate fi o soluție pentru a nu se transmite, plus, și am dat mai multe sfaturi în acest sens, dacă ești răcit, strănuți, tușești, se tușește în plica cotului, să nu tușești în mână și după asta să dai mâna cu cineva, avem reacția de a dat imediat mâna cu cineva când ne vedem și aici se poate să transmitem când am tușit, să transmitem de pe mâna noastră pe mâna celuilalt”.

„Sunt câteva scenarii pe care noi am lucrat, la un moment dat putem să ajungem la scenariul similar cu Italia sau cu alte țări care au avut un număr foarte mare de cazuri, iar cazurile ușoare să fie lăsate la domiciliu, cu recomandări și cu tratament la domiciliu, adică tratament de suport pentru că nu există tratament contra virusului, adică să nu mai internezi cazurile ușoare în spital. Deci depinde, acuma suntem în faza în care orice caz îl luăm și îl izolăm, pentru că nu vrem ca virusul să se răspândească, dar dacă virusul începe să se răspândească și începi să ai sute, mii de cazuri, atunci într-adevăr începi să triezi”.

„Când tu iei persoanele care comunică în primă linie și, hai să zicem că eu comunic poate per general, experții în domeniul virusului sunt experții în domeniul infecțioaselor, adică profesorul Rafila, profesorul Cercel și încă mai mulți colegi de ai lor, când tu ataci aceste persoane, indiferent, înseamnă că tu încerci să scazi încrederea populației în persoanele care comunică și acest lucru bineînțeles este foarte grav pentru că ăsta este încă un mod să induci panică”.

„Numai prin educație și poate prin unele reguli, pentru că am văzut că pe fake news au început să se pună reguli pe unele rețele de socializare, să limiteze siturile care dau fake news, dar e greu, este foarte greu și atunci există o țară, dacă nu mă înșel este Finlanda, sau una din țările nordice care a început să instruiască copiii de când sunt mici, adică la câțiva ani să pună la îndoială orice informație primită prin rețelele de socializare și să pună întrebări asupra ei și să nu o ia de serios”.

„La Washington există deja informații că ei suspicionează că numărul infectaților este mai mare, dar toți au trecut prin forma ușoară, dacă este așa asta reduce mortalitatea virusului, asta înseamnă că într-adevăr dacă ai un număr mult mai mare pe care noi nu l-am depistat, nu l-am investigat, nu știm de el, înseamnă că mortalitatea virusului este mult mai mică”.

„Un cetățean român care vrea neapărat să vină, care stă în Italia, urcă în mașină, merge până la Viena, urcă în avion și când se prezintă în țară el vine din Viena și îți arată buletinul lui. Foarte greu să găsești sau să investighezi omul, într-adevăr a venit pe drum din Italia, el vine și îți arată buletinul. Legislația îi permite și tot. Dacă el este inconștient, dacă el ca persoană nu înțelege rolul lui civic de a spune adevărul și de a preveni răspândirea, deci asta înseamnă că persoanele de acest gen pot să riște aceste lucruri”.

„E o discuție care și la noi o analizăm încontinuu și este posibil la un moment să se vină cu o propunere similară cu propunerea Franței sau cu alte țări de a limita anumite participări la adunări publice. Este în discuție și este posibil să se aplice acest lucru, vedem cum progresează”.

„În Franța, cum a zis ministrul Sănătății de acolo, au fost în faza unu în care limitau intrarea virusului în țară, acum la ei virusul este în țară. Acum sunt într-o fază doi în care încearcă să limiteze răspândirea virusului în țară la ei și atunci iau măsuri de acest gen de limitare a întâlnirilor publice și astea sunt măsuri normale”.

„Poate înțelegem odată că singura soluție ca să oprești anumite maladii infecțioase este vaccinul. Și la virusul ăsta când se va găsi vaccin, toată lumea o să răsufle ușurată pentru că știe că poate să oprească sau să limiteze, cel puțin, răspândirea. Cum se zice, să rupem cercul vicios”.

Prezentăm interviul integral:

Marius Tucă: Bun găsit oameni buni la o ediție specială, discutăm aproape în fiecare zi despre coronavirus, este și ideea pentru care realizăm astăzi această ediție specială, cu doctorul Raed Arafat, bine ați venit, bine ai venit dragul meu. Ne cunoaștem de prea mult timp ca să ne permitem și noi luxul să vorbim pur și simplu cu Marius și cu domnul Raed. Raed e prenumele?

Raed Arafat: Da, așa este.

Marius Tucă: E ca la o personalitate, Raed Arafat, nu mai are nevoie de nici o prezentare, este șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, printre altele și Secretar de Stat în Ministerul Sănătății...

Raed Arafat: Al Afacerilor Interne.

Marius Tucă: A, Afacerilor Interne, scuze, da, deci am amestecat pentru că te-am văzut de prea multe ori cu ministrul Sănătății.

Raed Arafat: Da, în faza asta actuală este normal, pentru că este urgența care include și Ministerul Sănătății și ne ocupăm de ea.

Marius Tucă: Dar e bine, că tot a venit vorba, să fii secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne?

Raed Arafat: Având în vedere că avem sub o singură umbrelă toate serviciile de răspuns la urgență ca și coordonare, este bine.

Virusul a venit din partea animală, este un virus care, cel mai probabil, a suferit o mutație și a început să afecteze omul și să se transmită între oameni

Marius Tucă: Am înțeles, m-am liniștit. Atunci începem emisiunea liniștiți, dar avem foarte multe întrebări și îți propun pentru început să îmi răspunzi la niște întrebări dacă sunt false sau adevărate și acolo unde e cazul să și explicăm de ce, pentru că acum mă pricep și eu la Coronavirus, nu numai tu. Suntem mai mulți specialiști pe metrul pătrat în România, decât oriunde în altă parte. Trebuie să spunem pentru început că sunt 52 de persoane în carantină și peste 8000 de persoane monitorizate acasă.

Raed Arafat: Așa este.

Marius Tucă: Asta este astăzi, am avut trei persoane infectate cu Coronavirus.

Raed Arafat: Dintre care una este negativă, încă stă la spital să treacă oricum cele 14 zile, adică mâine, poimâine pleacă de la spital.

Marius Tucă: Ce e adevărat și ce e fals în cazul informațiilor despre Coronavirus, prima întrebare, cea mai simplă, Coronavirus a fost transmis la om de la șarpe și liliac, adevărat sau fals?

Raed Arafat: Este clar că a venit din partea animală, acum care e animalul, nu pot să spun, dar a venit din partea animală, este un virus care, cel mai probabil, a suferit o mutație și a început să afecteze omul și să se transmită între oameni. Deci, cum s-a întâmplat și în alte situații, nu este singura situație în care se întâmplă așa, virușii de regulă circulă între animale și oameni, sunt viruși care afectează animalele, dar la un anumit moment, din când în când un virus suferă o mutație și devine contagios pentru oameni și începe să se transmită de la om la om, cum este cazul Covid-19 cum îi spunem acum.

Marius Tucă: Copiii și tineri până în 18 ani se îmbolnăvesc mai rar, adevărat sau fals?

Raed Arafat: Nu știu dacă se îmbolnăvesc mai rar sau mai de grabă zis impactul pe cei tineri este mai mic, sau mai puțin violent și este posibil ca tinerii și copiii să nu arate simptomatologie cum o arată unul mai în vârstă, adică poate chiar să aibă forme asimptomatice.

Marius Tucă: Rata mortalității la coronavirus este de 30 de ori mai mare decât la gripa normală?

Raed Arafat: Depinde cum luăm treaba asta și nu este 30 de ori, este fals, deci rata mortalității la gripa normală se situează dacă nu mă înșel între 0,5-1% și aici suntem la o rată de mortalitate de 3% , deci, în final, este de 3 ori mai mare dacă vrem să o luăm, dar dacă o luăm pe partea cealaltă este mult mai mică decât alte forme de coronavirus care au apărut precum SARS, precum MERS care au mortalitate 10% și respectiv 35%. Deci se consideră că este o rată de mortalitate care este scăzută la acest sens, nu e o rată de mortalitate mare.

Marius Tucă: Uite, eu citesc aici dintr-o sursă apărută în presa franceză și zice așa: Gripa sezonieră este mai periculoasă decât coronavirus? Și răspunde aici: rata de deces pentru coronavirus este între 2,5-3%, de aproape 30 de ori mai mare decât cea pentru gripa sezonieră, care este de 0,1%.

Virusul se răspândește, și, la acest moment, problema noastră este că nu avem vaccin

Raed Arafat: Este 0,5, deci aici poate depinde de la țară la țară statisticile, deci mortalitatea la gripa sezonieră, eu vă scot acum alte articole care eu știu că arată cam 0,5%.

Marius Tucă: Nu vreau neapărat să te contrazic, citesc mai departe: în timp ce numărul de cazuri de Coronavirus a depășit luni, 2 martie, 3000 de decese în lume, unii reamintesc că gripa sezonieră este mai mortală decât epidemia de Covid pentru a reduce îngrijorarea care crește în toate colțurile planetei, dar acest argument este cu adevărat confirmat. Acesta este într-adevăr cazul dacă comparăm numărul de decese cauzate de gripa sezonieră în Franța, 55 de decese din noiembrie conform ultimului raport săptămânal cu cel al deceselor legate de Covid-19. În fiecare an, gripa sezonieră afectează între 2 milioane și 6 milioane de oameni în Franța și ucide 10.000, în ceea ce privește coronavirusul acesta, a omorât până în prezent peste 3000 de persoane în întreaga lume, inclusiv 2 pe teritoriul francez, la acest nivel global gripa sezonieră este responsabilă de la 290.000 până la 650.000 de decese pe an potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Dar pentru a afla dacă gripa sezonieră este mai virulentă decât coronavirus, trebuie să analizezi rata mortalității cazului, proporția de decese de boală din numărul total de cazuri afectate de boală. Rata de deces pentru coronavirus este de 2,5% și 3%, de aproape 30 de ori mai mare decât cea pentru gripa sezonieră care e de 0,1%. Pe de altă parte, indicele de contagiozitate, numărul de persoane infectate de un singur pacient al coronavirus este cuprins între 1,5 și 3,5, de două ori mai mare decât rata gripei sezoniere. Așadar, astea sunt cifrele pe care le dau francezii aici, nu știu în ce măsură sunt adevărate, dar din punctul meu de vedere... uite se confirmă și al treilea deces în Franța, legat de coronavirus. Dacă e de 30 de ori mai grav, mai mortal decât...

Raed Arafat: Este cel puțin asta, deci cifrele cu mortalitatea gripei depinde, dar eu știu că există și până la 0,5%, adică sub 1% oricum, deci nu atinge 1%, pe când aici suntem la 3%, oricum că este de 30 de ori, sau de 40 de ori, sau de 50 de ori tot este mortalitatea mai mare, dar este totuși un virus care nu este foarte agresiv în sensul în care ca și mortalitate nu este că virusul SARS, nu este ca virusul MERS, asta înseamnă că este un virus care afectează foarte mulți, sunt puțini care ajung, din fericire, să aibă complicații, mai e un aspect la el, că lovește foarte mult în vârstele foarte avansate care sunt cu comorbidități, cu alte boli, cu alte probleme, peste 65 de ani. De exemplu, virusul gripei AH1N1 avea mortalitate mai ridicată la gravide, avea mortalitate inclusiv la copii și la persoanele în vârstă, pe când aici acest virus afectează doar o singură categorie care este extrema de vârstă de sus, de peste 65 de ani.

Marius Tucă: E adevărat, te completez, cu atât mai mult pentru că am citit și eu și vreau ca lumea să vadă că eu am citit, nu vreau să apar așa necunoscător, absența victimelor printre copii surprinde specialiștii. Persoanele cu vârsta peste 80 de ani prezintă cel mai mare risc, cu o rată a decesului de 14,8%.

Raed Arafat: Exact, deci rata mortalității generale este 2,5-3 rată dacă ne uităm numai la vârstă de la anumită categorie de vârstă, în medie la 75 -80 de ani, acolo ajunge la 14,8%, care tot este sub nivelul virusului MERS care este de 35%.

Marius Tucă: Exact, da, de fapt chiar dacă e mai mortală asta într-un procent mai mare, vorbim de agresivitatea virusului care este mult atenuată în cazul...

Raed Arafat: Problema este că virusul se răspândește și noi, la acest moment, singura problemă a noastră este că la acest virus, la gradul cu care se răspândește el, deja avem China, avem Coreea de Sud, avem Italia, Franța începe să aibă răspândire mai generală în rândul comunității, cum zicem, problema noastră este că nu avem vaccin. Dacă la virusul gripei mortalitatea ar fi fost poate mult mai mare dacă nu aveam vaccin, noi având vaccin limităm mortalitatea și poate limităm o răspândire a virusului, la COVID- 19 noi nu avem la acest moment un vaccin și bineînțeles nici un tratament. Dacă la AH1N1 a mers Tamiflu ca și tratament și exista Tamiflu ca tratament, aici nu avem tratament, din cauza asta lumea încearcă să limiteze răspândirea, să oprească răspândirea, să nu o permită să… adică să îl limităm cât mai mult, ca să nu permitem deloc răspândirea este aproape imposibil, virusul se va răspândi încet, încet și în mai multe țări, din punctul meu de vedere, dar poate că unele vor fi mai afectate decât celelalte, asta e cu siguranță.

Marius Tucă: Din cele aproape 45.000 de cazuri confirmate, rata medie a mortalității este 2,3%, dar nu există morți în rândul copiilor cu vârsta sub 10 ani. Până la vârsta de 39 de ani rata mortalității rămâne foarte scăzută, la 0,2% apoi crește la 0,4% la cei de 40 de ani, 1,3% la 50-59 de ani, 3,6% la 60-69 de ani și 8% în grupa de vârstă 70-79 de ani. Persoanele cu vârsta de peste 80 de ani prezintă cel mai mare risc.

Raed Arafat: Exact, deja crește acolo la 14,8%.

Virusul afectează plămânii, deci dacă cineva fumează și mai ales dacă este și în vârstă înseamnă că automat există un factor agravant la nivel pulmonar

Marius Tucă: 14,8% aproape 15%, în afara Chinei printre victime există și numeroase persoane în vârstă. În Italia, cea mai afectată țară din Europa, cel puțin 6 persoane din primele 14 decese au împlinit vârsta de 80 de ani. Mai spune acest studiu că riscul de mortalitate este direct proporțional cu vârsta și că tutunul este un factor agravant.

Raed Arafat: Întotdeauna, pentru că virusul afectează plămânii, deci dacă cineva fumează și mai ales dacă este și în vârstă înseamnă că automat există un factor agravant la nivel pulmonar, plămânii nu sunt ca plămânii unor persoane care nu au fumat sau persoane care să zicem că nu au fost expuse riscului fumatului, deci clar poate că sunt mai puțini rezistenți și aici trebuie să fie studii clare care dau toate aceste date și sunt convins că vor apărea studii, din ce în ce mai multe analize, care sunt bazate pe studii comparative între diferite tipuri de viruși, între diferite categorii de vârstă. Acum se dau statistici pe care le avem la acest moment, normal că aceste statistici o să înceapă să se schimbe pe parcurs.

Marius Tucă: Un alt amănunt, statisticile chineze oferă de asemenea indicații despre alți factori de risc posibil inclusiv să aibă o boală cronică. Rata mortalității urcă la 6,3% la pacienții cu boli respiratorii, insuficiențe respiratorie, astm, boli pulmonare și așa mai departe.

Raed Arafat: Este clar, comorbiditățile, chiar dacă nu intrăm în cifre, ca orice boală respiratorie comorbiditățile, adică alte boli asociate, pot să pună viața într-un pericol mai mare, pot să agraveze și să ducă la apariția unor complicații, să necesite internare la terapie intensivă, asta este...

Marius Tucă: Și cu toate acestea astăzi am citit o informație că i s-a făcut unui chinez care are virusul, un transplant de plămâni și a reușit, pacientul este echilibrat și așa mai departe.

Raed Arafat: Nu știu acest lucru, nu știu și nu pot să mă pronunț.

Marius Tucă: Rata mortalității peste 10% la cei care au o boală cardiovasculară, insuficiență cardiacă, istoric de accident vascular, cerebral, sau infarct și 7,3% la persoanele cu diabet. Haideți să mergem mai departe: chiar dacă te-ai vindecat de infecția cu Coronavirus poți face boala din nou, adevărat sau fals?

Raed Arafat: Din datele pe care le avem se pare că există adevăr în această frază, urmează să vedem și analizele și studiile ce ne arată, dar există într-adevăr cazuri care au fost raportate, că au fost din nou pozitive după ce au fost externate negative.

Marius Tucă: Mai departe: chiar dacă te-ai infectat, așa, infectarea cu coronavirus nu creează imunitate, adevărat sau fals?

Raed Arafat: E aceeași întrebare ca prima, pentru că dacă din nou ești infectat înseamnă că imunitatea clar nu există, acum depinde și de persoanele care s-au reinfectat, ce sistem imunitar au, puternic, au probleme, deci de aici vă spun că vor fi foarte multe analize științifice pe aceste date. Care este categoria care s-a reinfectat, reprezintă o categorie de persoane cu anumite comorbidități, cu anumite boli, sau sunt persoane care indiferent... deci când au ieșit s-au reinfectat și nu are nimic cu sistemul imunitar, numai că nu au format o imunitate împotriva virusului, ceea ce înseamnă că va fi foarte greu să faci un vaccin în acest sens. Deci din acest punct de vedere cred că așteptăm date mai concrete și mai clare în acest sens.

Marius Tucă: Nu există tratament pentru cazurile severe, adevărat sau fals?

Raed Arafat: Există tratamente adjuvante de ameliorare a situației pacienților cu pneumonie severă din cauza coronavirusului, dar nu tratamente specifice care să zicem că sunt îndreptate împotriva virusului, care să ucidă virusul. Deci există deja recomandate anumite medicamente, e un medicament care există recomandare pe el, care spune că pentru pneumonia asociată poate să asiste la tratamentul pacientului, dar asta nu înseamnă că tratează virusul, tratează mai degrabă efectul și pneumonia care a fost cauzat de el, deci există astfel de informații care deja circulă și care deja sunt adoptate de...

Marius Tucă: Cum se cheamă medicamentul ăsta?

Raed Arafat: Clorhexidin fosfat, dacă nu mă înșel, este numele medicamentului.

Marius Tucă: Uite, informația care m-a surprins și pe mine: dublu transplant de plămâni pentru un pacient cu coronavirus, București, Mediafax. Un bărbat de naționalitate chineză bolnav de coronavirus care ajunsese în stare gravă a primit un dublu transplant de plămâni, a scris luni NewYorkPost.com. În urma transplantului, starea acestuia s-a stabilizat.

Raed Arafat: Eu rămân totuși să așteptăm să vedem cât de corectă este informația și cât de adevărată e. Pentru că infecția cu virusul și faptul că ai făcut transplantul nu înseamnă că te-ai vindecat de virus și se infectează și noii plămâni după asta, deci problema este... Deci, încă o dată, informația trebuie verificată cât de adevărată este, plus că pe mine mă miră să se apuce în China să transplanteze plămâni la pacienți care sunt cu coronavirus în perioada asta pe care o au acum, decât dacă cineva a făcut-o ca pe o chestie experimentală. Sunt foarte multe, New York Post nu știu care este, eu știu New York Times...

Marius Tucă: New York Times știu și eu. În prezent bărbatul de 59 de ani este în stare stabilă, iar plămânii cei noi funcționează bine, pacientul a fost diagnosticat...

Raed Arafat: Eu zic să tratăm știrea asta cu un mic semn de exclamație și un semn de întrebare și să așteptăm să vedem dacă într-adevăr se adeverește și care este baza ei, deci aici trebuie văzute mai multe aspecte despre ea și mai multe întrebări am avea ca medici asupra ei înainte să spunem...

Marius Tucă: E adevărat, suplimentele alimentare ajută la prevenirea infectării cu coronavirus? Adevărat sau fals?

Raed Arafat: Fals pentru că în primul rând nu există nici o informație și nu este nici o dovadă, așa că astea sunt informații false, sunt fake news-uri care doar încearcă să convingă oamenii să cheltuie bani pe așa ceva.

Marius Tucă: Deci fals. Poți lua coronavirus dacă persoanele contaminate scuipă pe stradă? Adevărat sau fals?

Acum, multă lume spune că la încălzirea vremii va scădea transmiterea și va dispărea virusul, nu știu, o să vedem, deci fiecare virus e cu caracteristicile lui

Raed Arafat: Dacă scuipă pe stradă și pui mâna și după care ridic mâna și o pui pe față sau nas e altă treabă, dar de regulă el se transmite, dacă cineva tușește sau strănută, prin particule, plus, dacă tu atingi undeva unde este infectat și te atingi pe tine, mai ales aproape de nas, față, gură și așa mai departe. Deci așa că cineva a scuipat și tu să treci să iei virusul nu.

Marius Tucă: Umiditatea și temperaturile scăzute favorizează transmiterea virusului? Adevărat sau fals?

Raed Arafat: Virusul gripal așa se transmite de regulă, deci temperaturi relativ scăzute și umiditate, acum multă lume spune că la încălzirea vremii va scădea transmiterea și va dispărea virusul, nu știu, o să vedem, deci fiecare virus e cu caracteristicile lui. Încă trebuie să vedem cum se va comporta când se va încălzi vremea.

Marius Tucă: Era următoarea întrebare: venirea verii va duce la dispariția coronavirusului? Adevărat sau fals? Timpul ne va răspunde la această întrebare. Coronavirusul rezistă foarte puțin în mediul înconjurător, adevărat sau fals?

Raed Arafat: Sunt informații care sunt controversate aici, au fost și informații care au spus că a rămas câteva ore pe suprafețe, din cauza asta se recomandă dezinfectarea suprafețelor, dezinfectarea suprafețelor, mai ales pe care le atingem frecvent, mai ales în anumite zone în care trebuie acest lucru, în spitale unde sunt pacienți cu risc, deci să fie întotdeauna dezinfecție asupra suprafețelor cu soluție pe bază de alcool sau de clor, așa că supraviețuirea, câte ore rămâne, au fost informații controversate, nu pot să...

Marius Tucă: Nu știm cu exactitate în momentul ăsta.

Raed Arafat: Da.

Marius Tucă: O persoană contaminată poate transmite virusul la animalul de companie, adevărat sau fals?

Raed Arafat: Deci pot să spun că nu știu, dar puțin probabil pentru că din ce știu nu există această transmitere, transmiterea este de la om la om la acest moment, dar totuși poate că sunt alte informații pe care nu le știu, așa că pot să vă spun că aici mai bine spun că nu știu și așteptăm să vedem ce informații vin.

Marius Tucă: Corect, păi da, cred că ești singurul demnitar de stat care știe ”nu știu”, că toți răspund cu știu. Gelurile dezinfectante pentru mâini existente în comerț omoară sau nu coronavirusul?

Raed Arafat: Dacă sunt pe bază de alcool și dacă le folosim, da, omoară coronavirusul pentru că el e ucis de soluții pe bază de alcool și de soluții pe bază de clor. Soluțiile care sunt pe piață pentru dezinfecția mâinilor sunt de regulă pe bază de alcool.

Marius Tucă: Deci alcool sau clor?

Raed Arafat: Da, și săpunul și spălatul pe mâini 20 de secunde cel puțin, adică e cel mai bine să te speli cu apă și săpun 20 de secunde, după care dacă mai vrei să pui și din soluția pe bază de alcool pentru dezinfecția mâinilor este foarte bine.

Marius Tucă: O mască făcută din șervețel de hârtie protejează la fel ca o mască achiziționată la farmacie, adevărat sau fals?

Raed Arafat: Fals, pentru că am văzut unele reclame la acest lucru, depinde de câte straturi are și depinde din ce este făcută și să explicăm: masca, rolul ei mai mult este să protejeze pe ceilalți dacă persoana e bolnavă și poartă mască, purtarea măștii de către persoanele sănătoase nu neapărat să le protejeze, plus pe linia medicală, cei care sunt expuși mai mult, măștile pe care le folosim sunt măștile care au o categorie de protecție înaltă, cărora noi le spunem FFP2, FFP3, așa că vă dați seama dacă era să luăm numai șervețele și să le punem pe față să spunem că suntem protejați, nu trebuia să umblăm după achiziții și să căutăm furnizor, deci în nici un caz.

Marius Tucă: Vă rog să afișați pe ecran numărul de telefon la care putem primi mesaje, fie prin WhatsApp, fie prin SMS, haideți să vorbim un pic și de zonele... a apărut o informație nouă, legată...

Am stabilit zonele pe care le aveți aici, sunt zonele roșii și galbene din Italia și sunt zonele din Coreea de Sud care sunt stabilite și Iran

Raed Arafat: Asta e în urma întâlnirii de astăzi în grupul de lucru care se întâlnește cel puțin o dată pe săptămână la începutul săptămânii, a participat și domnul ministru al Sănătății la el și colegii de la Institutul de Sănătate Publică, deci au fost discuții acolo.

Marius Tucă: Perfect, deci hai să îți spun întrebarea și răspunzi acum, întreabă Valentina: ”Bună seara, îmi spuneți vă rog, cei ce vin din zona Düsseldorf trebuie să anunțe medicul de familie? Mulțumesc.”

Raed Arafat: Deci noi am stabilit zonele pe care le aveți aici, sunt zonele roșii și galbene din Italia și sunt zonele din Coreea de Sud care sunt stabilite și Iran. La acest moment Germania și Franța încă… poate că încet, încet vor intra pe zona galbenă, adică să te duci la izolare și să ajungi la izolare de acasă, dar la acest moment, cele care sunt anunțate sunt zonele din Italia, din Coreea de Sud și din Iran.

Marius Tucă: Altă întrebare, de fapt o remarcă, spune aici Florentina: ”Bună, se bat cap în cap două argumente, să ne spălăm cât mai des ca să închidem poarta virusului, dar dumnealui (adică virusul) moare în condiții de mizerie.”

Raed Arafat: De unde a venit că moare în condiții de mizerie?

Marius Tucă: Nu știu, întreabă, e adevărat sau fals, punem întrebarea.

Raed Arafat: Nu, spălatul pe mâini este foarte important și chiar asta poate fi o soluție pentru a nu se transmite, plus, și am dat mai multe sfaturi în acest sens, dacă ești răcit, strănuți, tușești, se tușește în plica cotului, să nu tușești în mână și după asta să dai mâna cu cineva, avem reacția de a dat imediat mâna cu cineva când ne vedem și aici se poate să transmitem când am tușit, să transmitem de pe mâna noastră pe mâna celuilalt și asta este și în gripa sezonieră, așa că spălatul pe mâini, dezinfecția mâinilor este foarte importantă. Virusul, nu știu de unde a scos-o dânsa informația că virusul moare în condițiile de mizerie, eu cred că condițiile de mizerie întotdeauna favorizează infecțiile și favorizează virușii și de toate.

Marius Tucă: Eu îți mai spun un motiv pentru care persoana, chiar dacă până acum să spunem că a fost destul de temătoare, apropo de virusul ăsta, dar unul dintre motivele pentru care nu a atins apoplexia în România este faptul că nu sunt prea atinși copiii și tot în studiul ăsta de aici citesc: copiii sunt cei mai puțini afectați, nu există nici o victimă în rândul celor mai tineri.

Raed Arafat: Deci asta nu înseamnă că ei nu se infectează, încă o să urmărim aceste informații pe linie științifică, poate că se infectează, dar nu sunt simptomatici, poate că se infectează, dar problemele lor sunt ușoare ca simptomele oricărei răceli simple, de acest lucru într-adevăr, ce spune aici, impactul virusului pe vârstele tinere și pe copii este foarte limitat și într-adevăr asta este un lucru bun pentru că nu avem de ce să nu avem victime, cum a fost cu virusul gripei AH1N1 sau cu celelalte categorii de...

Marius Tucă: Absența victimelor în rândul celor mai tineri provoacă perplexitatea experților, deoarece sugarii și copiii mici sunt de obicei printre cei mai vulnerabili la boli infecțioase.

Raed Arafat: Cu siguranță vom găsi explicațiile, vor găsi experții explicațiile pe care să le dea, acest virus va fi cercetat în amănunt și vom găsi explicații pentru fiecare dintre aceste întrebări, dar explicațiile nu pot fi toate obținute în primele 3 luni, sau 2 luni sau 4 luni, sunt explicații care poate că o să le aflăm peste un an, doi, trei, patru și nu în primele săptămâni sau primele luni.

Marius Tucă: Acest lucru este surprinzător deoarece atunci când ne uităm la toate celelalte infecții respiratorii, bacteriene sau virale, aproape întotdeauna avem o mulțime de cazuri grave la vârstnici, dar și la cei foarte tineri, în special la cei sub 5 ani, spune un epidemiolog de la Institutul Național de Sănătate din Statele Unite. Trebuie să verificăm, apropo de răspunsul pe care îl vom avea, poate foarte curând, dacă există o formă de protecție încrucișată din cauza epidemiei recente de coronavirusuri sezoniere, cele care provoacă o răceală simplă, adică s-ar putea să nu mai reacționeze din cauza acestor...

Raed Arafat: Deci, vedeți, sunt foarte multe întrebări care se pun și este normal, la orice boală oamenii de știință pun zeci, dacă nu sute de întrebări, mii de întrebări, dar răspunsul la fiecare dintre aceste întrebări înseamnă cercetare, înseamnă observație, înseamnă date și de aici la unele aspecte s-ar putea să nu știm răspunsul corect decât mai târziu, s-ar putea ca unele răspunsuri pe care acum le considerăm corecte, peste o perioadă să se schimbe și să vedem că de fapt informația e alta și răspunsul e altul, asta este normal în situațiile cu bolile noi...

Marius Tucă: Lucrurile sunt în mișcare.

Raed Arafat: Exact, gândiți-vă când a apărut HIV-ul, ce idei erau despre HIV și ce idei preconcepute și cum se transmite și unii credeau că se transmite prin strănut și încet, încet s-au clarificat lucrurile și aici sunt foarte multe care… unele dintre ele sunt mituri create prin mass-media...

Marius Tucă: Foarte multe fake news, foarte multe chestii false...

Raed Arafat: Deci, până nu avem rezultate științifice concrete asumate, e foarte greu să dăm răspunsuri concrete la fiecare întrebare, dar observațiile care sunt ne duc către anumite linii de răspuns și aici putem să spunem, asta se observă, asta se observă, răspunsul de ce este așa o să îl vedem mai târziu.

Marius Tucă: Raed, dar inclusiv profesorul Streinu Cercel, doctorul Streinu Cercel mi-a spus că lucrurile sunt în mișcare, inclusiv că acest virus poate să suporte modificări, mutații noi în timp.

Sunt câteva scenarii pe care noi am lucrat. La un moment dat putem să ajungem la scenariul similar cu Italia sau cu alte țări care au avut un număr foarte mare de cazuri

Raed Arafat: Da, mutații noi, poate să devină mai agresiv în timp, orice este posibil, deci ăsta este aspectul nostru.

Marius Tucă: 0747. 800. 800 este telefonul la care ne puteți trimite SMS-uri și, la fel, mesaje pe WhatsApp. Care este sursa și cauza apariției acestui virus am vorbit la începutul emisiunii: ”Bună ziua întreabă-l te rog pe domnul doctor dacă avem locuri în spital în cazul unei epidemii, asta este într-adevăr o întrebare care a revenit de foarte multe ori și...”

Raed Arafat: E foarte legitimă întrebarea și explicăm așa: pentru acest moment există locuri și pentru faptul că se răspândește, în comunitate vor fi locuri pentru internare, dar aici sunt câteva scenarii pe care noi am lucrat, la un moment dat putem să ajungem la scenariul similar cu Italia sau cu alte țări care au avut un număr foarte mare de cazuri, iar cazurile ușoare să fie lăsate la domiciliu, cu recomandări și cu tratament la domiciliu, adică tratament de suport pentru că nu există tratament contra virusului, adică să nu mai internezi cazurile ușoare în spital. Deci depinde, acuma suntem în faza în care orice caz îl luăm și îl izolăm, pentru că nu vrem ca virusul să se răspândească, dar dacă virusul începe să se răspândească și începi să ai sute, mii de cazuri, atunci într-adevăr începi să triezi ce internezi și ce rămâne acasă sub supraveghere pentru că nu este afectat grav de acest virus.

Marius Tucă: Păi, apropo de asta, un nou studiu din Europa Occidentală spune că în momentul în care e o epidemie să primească și doctorii de familie astfel de pacienți să vadă în ce măsură se poate face...

Raed Arafat: Este, Ministerul Sănătății a dat deja către medicii de familie, adică îi înrolează, îi aduce să lucreze cu colegii de la Direcțiile de Sănătate Publică pe partea de monitorizare a celor izolați la domiciliu, mai ales medicii de familie au un rol și s-a dat un rol în acest segment, dar, bineînțeles, cu cât lucrurile… și sper să nu vedem acest lucru sau să nu se întâmple la o amploare mare, dar dacă o să avem transmitere intracomunitară, adică în comunitate în România, noi nu putem să lucrăm fără implicarea tuturor categoriilor de medici, asistenți medicali și personal de intervenție și aici medicii de familie au un rol major.

Marius Tucă: Acum ajungem la un subiect foarte important care a afectat și România, îți aduci aminte foarte bine că săptămâna trecută erau cozi în magazine și au fost devalizate cu ghilimele de rigoare.

Raed Arafat: Asta este panică indusă de informații gen când iese cineva și spune... hai să o luăm așa, s-a zis la început: virusul omoară de 30 de ori mai mult decât gripa, fără să intrăm în explicații de modul în care se răspândește și tot, că omoară de 30 de ori, că omoară de 3 ori, sau de 4 sau de 10 mai mult decât gripa, oamenii imediat se sperie, dacă nu stai să le explici anumite date și văzând, bineînțeles, măsurile luate în China, măsurile luate în Italia, dacă astea nu sunt explicate că sunt măsuri de a încerca de a opri virusul să se răspândească, în acest sens oamenii intră în panică și dacă mai vezi și anumite comportamente în alte zone și îți mai vin câteva mesaje că nu o să mai avem mâncare, nu o să mai avem apă, toată lumea sare la magazine și merge să cumpere tot ce este pe rafturi.

Marius Tucă: Întrebare foarte bună, mi-am pus și eu întrebarea asta: de ce din toată Europa cea mai afectată este Italia?

Raed Arafat: Nu există aici cred, și sigur la un moment dat o să se dea, poate o anumită explicație, putem să întrebăm în China a apărut virusul, acolo a apărut, dar de ce Coreea de Sud este dintre cele mai afectate țări din întreaga lume?

Marius Tucă: Pentru că e foarte aproape de China.

Raed Arafat: Și pentru că poate că există o mișcare acolo de cetățeni.

Marius Tucă: E adevărat, dar în Italia nu avem un răspuns...

Raed Arafat: Exact, în Italia poate că au fost… depinde de ce cazuri, dacă s-au întors oamenii și au intrat în comunitate și erau purtători, erau infectați, erau forme ușoare și au început să îl răspândească, poate să explice acest lucru. La noi în România, intrarea cazului a fost prin cazul 0 despre care noi am știut care este, poate că în Italia colegii încă nu știu care este cazul 0 la ei.

Marius Tucă: Nici nu o să mai afle de acum înainte. Apropo de comunicare și de asta, aici dă-mi voie să spun că mă pricep și eu cât de cât, chiar foarte bine cum ar veni, dar sunt convins că și tu, și uite ce se scrie în presa occidentală: cum informezi fără să produci panică? Este până la urmă una dintre întrebările acestor zile, o întrebare pusă la modul extrem de serios de media occidentală și ușor retorică și ironică pentru plaiurile noastre, cum informezi fără să produci panică, să nu bagatelizezi, să informezi cât mai cuprinzător, dar să nu cazi în fake news sau în senzațional.

Raed Arafat: Exact...

Marius Tucă: Păi la noi, iartă-mă o săptămână s-a vorbit...

Raed Arafat: Nu numai asta, dacă îmi permiți, s-a mai făcut o chestie în România pe care nu am văzut-o la nimeni. Am atacat persoanele care vorbesc și care au o oarecare autoritate să vorbească, adică am văzut atacuri împotriva profesorului Cercel, am văzut atacuri împotriva profesorului Rafila...

Marius Tucă: Și împotriva ta.

Raed Arafat: La mine este deja obișnuit, nu e problemă. Dar când tu iei persoanele care comunică în primă linie și, hai să zicem că eu comunic poate per general, experții în domeniul virusului sunt experții în domeniul infecțioaselor, adică profesorul Rafila, profesorul Cercel și încă mai mulți colegi de ai lor, când tu ataci aceste persoane, indiferent, înseamnă că tu încerci să scazi încrederea populației în persoanele care comunică și acest lucru bineînțeles este foarte grav pentru că ăsta este încă un mod să induci panică, pentru că dacă populația începe să spună: dacă el care știe, e adevărat ce spune aici și nu putem să avem încredere în el, înseamnă că nu mai putem avea încredere în nimeni. Și aici lăsăm loc la fake news și la minciuni să aibă un drum liber.

Marius Tucă: Păi, hai să te ajut eu, sunt foarte mulți oameni care au lucrat cu mine, deci îi știu foarte bine, aș putea să spun că i-am învățat foarte mult în meseria asta și care îmi scriau mesaje, țineau mai mult decât de fake news, vorbeau... informația e următoarea, care a circulat foarte multă vreme și încercam să o dezmint, asta și pentru că eu pot să vorbesc cu tine, am acces la informația 0 de primă mână, pot să vorbesc și cu profesorul Cercel. Informația care a circulat foarte multă vreme și am primit sute de mesaje era următoarea: sunt zeci, dacă nu sute cazuri de coronavirus, dar autoritățile române nu vor să le recunoască. Eu știu foarte bine că nu era așa și nu este așa, dar nu știi cât de tare s-a propagat acest lucru în România o săptămână de zile.

Raed Arafat: Este ca și cu povestea după Colectiv când au zis că noi am ascuns cadavrele și sunt mai mulți decedați, dar noi le-am ascuns ca să scoatem unu, unu. Este exact același stil, este acest mod de a arăta că există o conspirație sau există cineva care vrea să îți ascundă, este încă o metodă care să reducă încrederea în instituțiile statului, dar dacă punem doar două întrebări: 1. Dacă se află că s-a ascuns ceva și dacă cineva a ascuns și se află afară, oare care va fi poziția României în fața Consulului și în fața tuturor organismelor?

Marius Tucă: Trebuie să spunem că toate cazurile trebuie raportate automat la Organizația Mondială a Sănătății.

Raed Arafat: Apare un caz la noi și nu trec două trei ore, colegii deja l-au raportat și apare pe cifrele de la OMS și apare pe toate cifrele.

Marius Tucă: Chestia cea mai gravă și cea mai simplă este aia că în momentul în care ascunzi un caz el poate să se răspândească mai departe, pentru că populația nu este informată cu cazul din Gorj și atunci nu mai facem nici anchetă epidemiologică, nu mai suntem informați și există riscul ca acest virus să fie răspândit. Mai mult decât atât, nu se poate ascunde pentru că nu are doar Raed Arafat acces sau Cercel la un test care se face în legătură cu COVID-19.

Raed Arafat: Eu, culmea, nu am acces, eu primesc rezultatele, accesul este la un spital, îl au colegii din spitalul respectiv, dar sunt oameni care lucrează la laborator, ca să ascunzi înseamnă că trebuie să ai complice pe cei care sunt în laborator, bineînțeles pe profesori, pe cei care urmăresc asta, pe Ministerul Sănătății, cel puțin pe linia asta, dacă se ascunde înseamnă că toți sunt complice pe linia asta și mai ales personalul laboratorului și nu văd o persoană la un laborator care să aibă rezultate pozitive și să vină să spună că sunt negative, deci nu există acest lucru.

Marius Tucă: Mai sunt două paliere aici, am să continui: în legătură cu felul în care reacționează media și cred că în ceea ce îi privește pe colegii noștri din mass-media nu au nici o scuză să trateze cu toată seriozitatea ceea ce se întâmplă în România.

Raed Arafat: Am avut interviuri foarte bune cu colegi din mass-media de ai voștri și...

Marius Tucă: Dar nu e vorba despre asta, ci e vorba despre felul în care transmit informațiile, dacă aici nu există nici o scuză, putem vorbi de publicul larg și aici e o întreagă cercetarea sociologică, felul în care oamenii sunt influențați de această bombardare zilnică cu tot felul de informații, multe dintre ele false.

Raed Arafat: Așa este.

Marius Tucă: Și aici putem să înțelegem publicul larg care are acces în primul rând pe net, acolo găsim 1000 de informații și dă-mi voie să citesc patru-cinci rânduri din fiecare categorie să vezi cum explică inclusiv sociologii, dar și jurnaliștii asta. Deci spuneam că e foarte mult fake news și senzațional da? Pe de altă parte, natura acestei informații este îngrijorătoare, un virus necunoscut, foarte contagios care se răspândește într-o țară gigantică al cărui regim controlează comunicarea ca nici un alt stat, am văzut scenarii de filme apocaliptice mai puțin reușite decât este informația legată de virusul din China, dar totuși mass-media nu fac oare prea mult? Jurnaliștii nu sunt mai toxici decât virusul, se întreabă cercetătorii și presa occidentală. Aceste impresii sunt împărtășite de o parte a publicului din occident, chiar și de unii jurnaliști care nu ezită să spună că mai degrabă decât o epidemie e vorba de o info media masivă, o masă de informații care merge în toate direcțiile inutile și care provoacă doar confuzie. În acest context, cum să informăm fără a provoca panică, dar fără a minimiza informația? Și să dăm mai multe exemple, teama de epidemia care decimează populațiile este ancorată în genele noastre încă de la începutul umanității. Foarte repede știrea a început să se umfle într-un mod nebunesc, toate mediile lumii s-au ambalat, dacă nu am fi vorbit, am fi fost învinovățiți că am fi vrut să ascundem lucruri, ceea ce ar fi creat și mai multă psihoză. Deci, pe undeva, trebuie să spui lucrurile chiar dacă ele sunt grave, nu poți să ascunzi asta, da? Mai departe, apropo de o informație, Salonul de telefonie mobilă din Barcelona a fost amânat, anulat, așa cum au fost anulate foarte multe evenimente importante, când știi că sunt 110.000 de oameni care urmau să participe, să meargă acolo, jurnalistul spune că asta are un impact real și arată că este cu adevărat o epidemie și scopul nu este de a contribui la anxietatea colectivă de a da această informație, ci trebuie să o dai. Aici am lămurit-o, mergem la publicul larg care ne urmărește și pe noi și ce spune un sociolog legat de teama oamenilor de coronavirus: de ce suntem atât de preocupați de coronavirus, pentru că ne aflăm într-o societate cu risc 0 unde cea mai mică perturbare, ca să vezi cât de fragilă și de ce fragilitate suferă omenirea, suportăm din ce în ce mai puțin ideea de a fi posibile victime, de dezastre naturale, epidemii, câțiva centimetri de zăpadă, un caz Salmonela într-o cantină, trenuri care nu pleacă, fiecare risc devine un fel de rană narcisistă a societății, acesta este terenul perfect pentru frică, cealaltă boală de care suferim în prezent este infobezitatea, ai auzit? Că e prima dată când aud.

Raed Arafat: De la obezitate...

Marius Tucă: Înțelegem, dar e prima dată... deci un sociolog discută despre asta, un profesor de sociologie, sociolog, Pascal Lardellier, francez spune: există un rol, se întreabă, al rețelelor sociale în proliferarea fricii pentru că tot vorbim, toată ziua suntem pe net, toată ziua suntem pe WhatsApp, toată ziua suntem pe Instagram, da? Există rețele de socializare și uite ce spune sociologul: avem de a face în această criză cu o viralitate la pătrat, cea a bolii care se înmulțește, cu cea a rețelelor de socializare, cercetarea și ce spune omul mi se pare incredibil, mesajele cele mai nebune circulă și sunt comentate, apreciate, retrimise, fără ca nimeni să știe dacă sunt adevărate sau false.

Raed Arafat: Share-ul se face foarte ușor, dacă le iei și dai share...

Marius Tucă: Unii au instrumente intelectuale, asta foarte bună precizarea, și mijloacele de a face pasul înapoi și a gândi de unii singur, dar alții le vor răspândi scoțând informația din sfera internetului pentru a o aduce în viața reală. Și aici mai e un lucru și eu sunt în permanență gata să îmi atrag toate antipatiile, tu ești cel mai tăbăcit, cred că ai fost unul dintre cei mai atacați oameni, dar asta nu înseamnă că ți-a fost afectată credibilitatea, eu cred că ești unul dintre oamenii din sfera publică și din autoritățile statului cu cea mai mare încredere. Am să spun un lucru care v-a deranja și mi se pare normal să spunem asta, oamenii care sunt pe net în fiecare zi și care au dreptul la opinie și care pun întrebări, dar mai ales comentează și mai ales că își dau cu părerea cred că sunt pe picior de egalitate cu Raed Arafat, fals...

Raed Arafat: Sau cu orice om care știe tema, nu neapărat...

Marius Tucă: Om care știe tema și un om care lucrează și care este autoritate în domeniu, așa cum sunt puțini în zilele astea. Sau în egală măsură, cu toată modestia de rigoare, toți cei care scriu pe net, pe Facebook, pe Instagram se pun pe picior de egalitate cu un jurnalist, dacă vreți dau exemplul meu, fals.

Raed Arafat: Deci aici într-adevăr trebuie să vezi sursa informării și cine o dă.

Marius Tucă: Sursa informării este cea mai importantă și în principiu, dacă nu faci parte din categoriile despre care vorbeam, ar trebui ca să nu dai mai departe informația care nu poate fi verificată pentru că nu știi cât e de verificată și nu știi să faci asta, jurnaliștii au experiența, flerul, inteligența ca să caute, să verifice dacă acea sursă este adevărată și în ce măsură ea poate fi folosită, susținută, la fel și cu oameni din sfera ta, care sunt autorități în domeniu...

Raed Arafat: Bine, autorități, oameni care știu în domeniu.

Se încearcă foarte mult să fie limitată răspândirea până ce găsim soluția de vaccinare care poate să întrerupă lanțul de răspândire al virusului

Marius Tucă: Păi oameni care știu în domeniu pentru că ești și doctor și faci parte dintr-o instituție a statului care cu asta se ocupă. Vorbim la fel și de profesorul Streinu Cercel și am ajuns în situația în care oamenii care au acces la net, pe rețelele se socializare și pot scrie acolo, atenție, să se creadă măcar pentru o secundă competenți în materie, fals. Și vom lupta multă vreme de acum încolo pentru că asta înseamnă secolul 21, asta înseamnă rețelele de socializare, cred că ești de acord cu mine întru totul.

Raed Arafat: Da, așa este.

Marius Tucă: Pentru că avem problema asta și e foarte grav. Poate fi modificat comportamentul nostru pe termen lung după această criză? Pentru că a arătat cât de fragilă este omenirea în secolul 21.

Raed Arafat: Numai prin educație și poate prin unele reguli, pentru că am văzut că pe fake news au început să se pună reguli pe unele rețele de socializare, să limiteze siturile care dau fake news, dar e greu, este foarte greu și atunci există o țară, dacă nu mă înșel este Finlanda, sau una din țările nordice care a început să instruiască copiii de când sunt mici, adică la câțiva ani să pună la îndoială orice informație primită prin rețelele de socializare și să pună întrebări asupra ei și să nu o ia de serios. Și acest lucru dacă începi să educi generațiile care vin de la început, noi nu știm ce rețele de socializare vor fi în viitor, adică Facebook-ul deja un pic se lasă la o parte și vin generațiile mai noi cu alte sisteme, cu Instagram, cu tot...

Marius Tucă: Alte rețele de socializare.

Raed Arafat: Noi nu știm în viitor ce va fi cu rețelele de socializare, unde vor evolua.

Marius Tucă: Uite ce zic ziariștii ăștia occidentali și eu când vorbesc despre media din România, de mass-media din România, de mijloacele de informare în masă, stai un pic să îmi revin pe parcurs, eu spun că sunt în România suficient de mulți ziariști români care sunt la fel de buni, la fel de profesioniști, cu experiențe la fel de mari ca orice ziariști din Europa Occidentală. Dar uite ce spun ei și trebuie să fim de acord cu asta, asta pentru că au avut timp să scrie, pentru că noi nu avem timp că suntem contra-cronometru în fiecare zi: a nu cădea în capcana senzaționalismului, a evita răspândirea inutilă a diferențierii esențialul de anecdotic și de senzațional pentru a se concentra doar pe consecințele majore legate de această epidemie, asta face, asta își doresc și asta fac jurnaliștii occidentali. Dar cititorul, pentru că am venit la cititorul care este mai deștept ca noi, se aruncă pe această producție abundentă, pe această explozie de informații, depinde, cifrele simple, știrile brute, nu se citesc prea mult, analizează editorul din Europa Occidentală, ceea ce are succes sunt interviurile cu experți, care sunt cele mai de preferat, pentru că acolo nu poți să vorbești despre fake news, poți să vorbești despre interpretarea greșită în cel mai rău caz, sau articolul pe care l-am scris cu motivele de a nu intra în panică, articolul pe care l-am citit. Nu mai avem mult din emisiunea noastră, să ne uităm să vedem dacă mai sunt întrebări. Uite spune cineva: ”Bravo” în sfârșit după atâta timp, îmi zice și mie Bravo cineva, ”Bravo Marius, eu acum cred că sunt doar trei depistați, dar numărul celor nedepistați cred că poate fi de zeci sau sute”, aici pot să induc eu teamă în populație? Cred că sunt mai mult decât cei care sunt acum infectați, dar încă nu au fost descoperiți.

Raed Arafat: Este posibil, în Statele Unite au zis clar că posibil că au avut mult mai mulți infectați, dar care au avut doar forme ușoare și pentru asta nici măcar nu au mers la spital ca să se verifice sau să întrebe dacă au coronavirus sau nu. La Washington există deja informații că ei suspicionează că numărul infectaților este mai mare, dar toți au trecut prin forma ușoară, dacă este așa asta reduce mortalitatea virusului, asta înseamnă că într-adevăr dacă ai un număr mult mai mare pe care noi nu l-am depistat, nu l-am investigat, nu știm de el, înseamnă că mortalitatea virusului este mult mai mică, noi acum raportăm mortalitatea virusului la cazurile care sunt diagnosticate și depistate, dar dacă la fiecare caz depistat mai punem, și aici sigur vor veni cu cifre oamenii de știință, cercetătorii, dacă la fiecare caz depistat mai punem încă un număr de cazuri nedepistate care au trecut neobservate, fără problemă, mortalitatea atunci într-adevăr scade.

Marius Tucă: Clorhexidina este dezinfectant, Clorochina...

Raed Arafat: Clorochina, scuzați-mă, da este clorochin fosfat, așa este. Dacă am zis Clorhexidină e greșit, e Clorochina fosfat.

Marius Tucă: Am revenit și e clar, dar numele e predestinat „Clorochina”, bănuiesc că nu are legătură cu China...

Raed Arafat: Nu, este un medicament care se folosește dacă nu mă înșel inclusiv în cazurile de malarie, dar este un medicament care s-a dovedit că ar avea un efect de a ajuta tratamentul în cazul pneumoniilor care apar asociate cu COVID- 19 și este un medicament care nu tratează virusul, atenție, deci Clorochin Fosfat, așa îi zice.

Marius Tucă: Avem foarte multe întrebări, dar nu mai avem timp să le punem pe toate, o să ne mai întâlnim în legătură cu asta, dă-mi voie să îți mai citesc o informație pe care am primit-o de ultimă oră, legată tot de coronavirus, epidemiologul William Deb nu exclude ipoteza unei epidemii severe și mizează pe medicii de familie pentru ușurarea spitalelor, uite, a fost invitat la Europa 1, acest medic ia în considerare toate posibilitățile inclusiv cea a unei epidemii severe, spune doctorul William, nu știm dacă se va întâmpla dar nu există nici un motiv să nu ne gândim la asta. Potrivit fostului director general al sănătății, o creștere exponențială al numărului de cazuri este cel mai probabil scenariul. Experiența din ultimele șase săptămâni ne-a învățat că pe o perioadă de aproximativ două săptămâni fiecare pacient va contamina în medie alți doi și în timp ce Italia a trecut sâmbătă de cele 1000 de cazuri confirmate, epidemiologul consideră că acest scenariu este probabil și în Franța. Din momentul în care am trecut pragul a 100 de cazuri, pare inevitabil că vom avea 1000 în săptămâna viitoare.

Dacă virusul infectează din câteva miliarde de oameni un număr de 100,200,300 de milioane de oameni, numărul deceselor va fi unul semnificativ

Raed Arafat: Eu vă arăt un alt articol și aici poate... deci pentru pandemiile de influență cum zicem sau pandemiile cu virusul gripal dacă mortalitatea de la 0,1% în anii 1957 și 1968, în pandemiile din 57 și 68, era de la 0,1% și până la 2-3% în pandemia din 1918, și pandemia din 1918 a dat o mortalitate de 2,2% până la 3%, numai că era o pandemie majoră cu foarte multe persoane care au fost infectate și atunci normal de aici lumea zice că dacă mortalitatea este scăzută, de ce încercați să îl opriți, pentru că chiar dacă e mortalitatea scăzută, dacă el infectează din câteva miliarde de oameni un număr de 100,200,300 de milioane de oameni, numărul deceselor va fi unul semnificativ și de aici se încearcă foarte mult să fie limitată răspândirea lui până ce găsim soluția de vaccinare care poate să întrerupă lanțul de răspândire al virusului.

Marius Tucă: ”Bună ziua, am și eu o întrebare, dacă vin din Italia cu avionul și nu am nici un simptom de coronavirus și îmi spune că trebuie să stau izolat 14 zile în casă, normal ar fi să mă transporte acasă, nu să mă lase să mă duc cu transportul în comun după aia să stau izolat, mulțumesc.”

Raed Arafat: Faptul că nu are nici un simptom poate că s-a luat aspectul așa, riscul este că la momentul în care a ajuns, faptul că este asimptomatic, riscul este că ar putea transmite boala la alții...

Marius Tucă: În primul rând trebuie să știm dacă vine din zona roșie.

Raed Arafat: Exact, asta e foarte important, zona roșie sau zona galbenă. Și cei care vin din zona roșie, cei care vin din zona roșie nu pleacă pe picioarele lor de acolo, adică nu pleacă cu mijloacele lor, pleacă direct la carantină, deci acolo nu intră în discuție, ai venit din zonă roșie, dacă ai urcat în avion, noi sperăm să nu vină nici unu de acolo pentru că și acolo sunt reguli, dar dacă ajunge unul din zonă roșie, cum sunt cei pe care i-am adus din...

Marius Tucă: Nu au voie să meargă cu avionul, nu?

Raed Arafat: În mod normal nu, dar unii scapă și am mai văzut unii care au scăpat și au venit pe cale rutieră, nu neapărat cu avionul.

Marius Tucă: Și dacă vin cu avionul ce se întâmplă?

Raed Arafat: Vin din zonă roșie, este carantină, ieri au ajuns persoane din China, care au fost luate din aeroport direct la carantină, nu erau simptomatice, dar au fost luate la carantină, trei persoane. Dacă vine din zona galbenă da, i se spune dacă nu are simptome, nu are nimic, te duci și rămâi acasă, este clar că nu ai cum să asiguri transport pentru fiecare. El a circulat, a venit cu avionul, noi avem o regulă de auto izolare, el când ajunge și ajunge acasă trebuie să se respecte regula pentru că el este în perioadă de incubație, de 14 zile.

Marius Tucă: Stai un pic, dar până să ajungă dacă e din zona roșie, nu are ce să caute în România.

Raed Arafat: Dacă e din zona roșie și cumva ajunge în aici, pleacă direct în carantină, acolo asigurăm transportul sigur.

Marius Tucă: Da, dar nu e în regulă dacă vine cu avionul...

Raed Arafat: Asta suntem convinși de asta și asta este și responsabilitatea lui este nici să nu urce în avion, pentru că reguli de a nu urca în avion la acest moment în Europa nu sunt. Nu am aplicat reguli ca în China, eu nu știu reguli în Europa să nu urce în avion. În China era clar, dacă ești cu orice simptom, dacă ești un pic febril nu mai urcai în avion.

Marius Tucă: Dar uite ce spun fanii mei și tinerețea: de ce simt ei, cei din Italia, nevoia să vină acum acasă? Păi poate au treabă, nu asta e problema, nu ar trebui puse niște restricții la granițe, mai ales dacă vin din zona roșie?

Raed Arafat: Din zona roșie, este clar, intră direct în carantină dacă reușește să vină până aici este luat și dus în carantină.

Marius Tucă: Bun, dar recomandarea este să nu plece din Italia.

Raed Arafat: Este mult mai bine, fără discuție, deci dacă este din zona roșie în mod normal trebuie să evite călătoriile la acest moment, așa cum și noi le evităm și cum și noi luăm anumite măsuri care încearcă să minimalizeze, adică anumite întâlniri, anumite lucruri care nu sunt atât de necesare pe care le amânăm, să nu călătorim în acest moment în alte părți. Și nu numai noi, sunt alții din alte țări, chiar dacă nu sunt foarte afectate, care deja spun: sunt unele chestii care haideți să le amânăm ca să nu circulăm foarte mult, să așteptăm să vedem cum evoluează. Deci dacă este din zonă roșie, unu, nu avea de ce să fie în avion, e clar, dar dacă ajunge în avion îl garantăm că el de acolo pleacă la carantină, sau dacă vine pe drum și se oprește la graniță de acolo e preluat și dus la carantină. Deci nu se pune problema.

Marius Tucă: Chiar dacă nu are nici un simptom, atenție.

Raed Arafat: Chiar dacă nu are nici un simptom, nu ne interesează asta.

Există prevederi și în codul penal și există și posibilitatea de a aplica amenzi destul usturătoare din partea autorităților sanitare

Marius Tucă: Apropo de fragilitatea lumii și de secolul 21, se întreabă ziariștii francezi dacă poate fi modificat comportamentul nostru pe termen lung, după această criză. Acest lucru este posibil deoarece nu este doar o problemă de sănătate, ci o criză relațională care deschide o nouă eră de suspiciune în cel mai banal lucru, acela de a fi în prezența altora. În mod și mai general pune în discuție și globalizarea și ideea de frontiere, pentru că nu mai sunt frontiere acuma, cel puțin în Europa nu? Este o epidemie care în final ne pune la îndoială baza certitudinilor noastre politice și relaționare.

Raed Arafat: Haideți să spunem un lucru, în 1918 a fost o pandemie majoră.

Marius Tucă: Gripa Spaniolă.

Raed Arafat: Exact, majoră, iar atunci erau și granițe și culmea era și război, iar lucrurile erau mult mai grele și totuși s-a răspândit și totuși oamenii au continuat și au trăit și au evoluat.

Marius Tucă: Păi da, dar au murit câteva milioane, stai puțin.

Raed Arafat: Au murit pentru că au infectat foarte mulți și infectând foarte mulți cifra totală de decese atunci era între 50 și 100 de milioane, noile date care sunt acum pe baza cercetărilor, tinde să meargă către 100 de milioane, dar asta însea