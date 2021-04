VIDEO | Raed Arafat revine cu explicaţii despre situaţia de la Spitalul Foişor: 'Atacuri politice pentru o decizie care salvează vieţi'

Raed Arafat, şeful DSU, revine cu explicaţii despre evacuarea pacienţilor de la Spitalul Foişor, care s-a făcut vineri seara, la o oră târzie. Arafat, susţine că, dincolo de atacurile politice, decizia a fost una corectă, care salvează vieţi şi pe care ar lua-o din nou dacă s-ar pune problema.

"Decizia care s-a luat ieri este una corectă, chiar dacă a creat un disconfort pentru pacienţii internaţi în spitalul Foişor. Decizia avea o singură menire: să salvăm cât mai mulţi pacienţi, să nu îi punem pe colegii noştri din unităţile de primiri urgenţe în situaţia să aleagă din pacienţii care ajung cu ambunaţele cine intră şi cine rămâne şi aşteaptă în ambulanţă. Nu am voit să ajungem acolo. Îmi pare rău că s-a evacuat mai târziu, în cursul nopţii, când noi de fapt ordinul l-am emis pe la prânz ieri, iar echipa noastră la spital era în jurul orei 15. Evacuarea s-a lungit ca şi discuţii până în momentul în care s-a produs mai târziu. Da, sunt de acord, nu este deloc un lucru plăcut. În condiţii de normalitate putea să se desfăşoare mult mai bine, dar în condiţii de normalitate nu ajungeam să evacuăm un spital pentru a-l pune la dispoziţia bolnavilor de COVID.

Între a supăra şi a crea o platformă de atacuri, inclusiv politice, printr-o decizie care salvează vieţi, eu în continuare aleg soluţia de a lua decizia, de a suporta consecinţele atacurilor, dar să ştiu că am luat o decizie care salvează vieţi. Asta am făcut eu împreună cu colegii mei. Îmi pare rău pentru disconfortul creat, dar dacă ne-am întoarce în timp şi ne-ar întreba dacă am lua această decizie sau nu, eu cred că această decizie ar trebui luată. Pe partea de evaluare trebuie să învăţăm anumite lucruri, dar decizia de evacuare aş lua-o oricând, pentru că asta înseamnă să tratezi o situaţie critică aşa cum trebuie şi nu să stai şi să te gândeşti oare ce să fac ca să nu supăr pe cineva. Îmi pare rău pentru cei care i-am supărat, dar decizia a fost corectă", afirmă Raed Arafat, într-o înregistrare video publicată pe pagina sa de Facebook.

Şeful DSU prezintă şi situaţia care a dus la aceast decizie, prin supraaglomerarea unităţilor de primiri urgenţe şi a secţiilor de terapie intensivă.

"În jurul orei 9, DSP a început demersurile şi evaluarea Spitalului Foişor ca posibilităţi pentru a emite autorizaţia. La ora 12 a fost externat ultimul pacient din spital, la domiciliu, cu ambunaţa. În jurul orei 14.30 - 15.00 s-a emis autorizaţia că spitalul poate să primească pacienţi pe 20 de paturi de ATI şi 90 de paturi cu oxigen. La acest moment vorbim de 4 pacienţi care au ajuns la spital la ATI. Vor începe să sosească pacienţi la terapeie intensivă, dar în paralel şi pacienţi care au nevoie de oxigen.

Azi la ora 11 am avut 784 de cazuri în unităţile de primiri urgenţe pe plan naţional, din care 11 intubaţi confirmaţi COVID-19 şi 4 suspecţi care au fost intubaţi şi ventilaţi în UPU. Vorbim de 106 confirmaţi cu necesar de ventilaţie noninvazivă şi 12 suspecţi, plus 190 care au nevoie doar de oxigen confirmaţi şi 77 care au nevoie de oxigen suspecţi.

La nivelul Bucureştiului, la ora 11 erau 159 de pacienţi în unităţile de priviri urgente. Din aceştia, 8 erau intubaţi ventilaţi, 34 erau cu necesar de ventilaţie nonivazivă şi 83 cu necesar de oxigen. Din aceşti pacienţi urmează să continue tranferul către spitalul Foişor şi spre Spitalul Babeş", a mai afirmat Arafat.