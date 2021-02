VIDEO - Raluca Turcan: Sporul de suprasolicitare neuropsihică este extrem de disproporționat - 5.660 lei la magistrat, 2.300 lei la medic

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat miercuri la Antena 3 că Guvernul vrea să intervină asupra sporului de suprasolicitare neuropsihică deoarece acesta este „extrem de disproporționat”, ea oferind o comparație între un magistrat și un medic.

„Sporul de risc si suprasolicitare neuropsihica. El este extrem de disproportionat. Un magistrat are un salariu de baza de 29.269 de lei cu un spor de solicitare neuropsihică de 5.660 de lei, in timp ce un un medic are salariu baza de 15.256 de lei si spor de solicitare de 2.300 de lei pe luna. Vom evalua acest spor, da”, a declarat Raluca Turcan.

