VIDEO Răsturnare de situație în dosarul procurorului Lucian Onea. Înregistrări de la audierile fraților Cosma, depuse la parchet

Lucian Onea a depus, miercuri, la Parchetul General, înregistrări de la audierea Andreei Cosma și a lui Vlad Cosma, în care cei doi susțin că nu au îndoieli privind imparțialitatea magistratului, potrivit Curentul.ro.

Potrivit sursei citate, în prima filmare depusă la PÎCCJ, Andreea Cosma declară procurorului Onea că nu are nicio obiecțiune referitoare la imparțialitatea procurorilor, aceasta declarând și semnând că nu are nicio obiecție. În a doua filmare, Vlad Cosma declară și el că nu are nicio obiecție privind imparțialitatea lui Onea și spune că el a considerat că Negulescu i-a „ascuns niște lucruri”, că Onea „n-a știut că Negulescu cheamă martorii pe la cârciumă și pe la Curtea de Apel și-i pune să semneze”. Referitor la imparțialitatea lui Onea „nu există niciun dubiu și spun lucrul ăsta în fața camerei”, conchide Cosma în înregistrare.

În luna mai, Parchetul General i-a pus sub urmărire penală pe Lucian Onea şi pe fostul procuror Mircea Negulescu, aceştia fiind acuzaţi că au constrâns o persoană să întocmească în fals o sesizare şi documente care au fost folosite drept probe în două dosare, precum şi în susţinerea/motivarea unei cereri de extrădare. În cursul zilei de ieri, magistrații au pus în mișcare urmărirea penală, iar Lucian Onea a recuzat procurorul de caz. Seful de sectie al magistratului Elena Iordache urmează să decidă dacă aceasta va continua cercetarea în dosarul fostului șef al DNA Ploiești.

Sursa: Curentul.ro