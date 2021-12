VIDEO - Surpriză de proporții: Max Verstappen este noul campion mondial la Formula 1, după o cursă controversată

Pilotul olandez al echipei Red Bull, Max Verstappen, a câştigat, duminică, Marele Premiu al Emiratului Abu Dhabi, a XXII-a etapă, ultima, a Campionatului Mondial de Formula 1 şi, totodată, primul său titlul mondial. El a fost urmat de Lewis Hamilton, pe care l-a întrecut în ultimul tur, într-o nouă cursă controversată. Spaniolul Carlos Sainz jr. (Ferrari) a completat podiumul, informează News.ro.

Pe Yas Marina Circuit, unde nu au lipsit controversele, olandezul Max Verstappen (Red Bull) a trecut linia de sosire al doilea, iar coechipierul său, mexicanul Sergio Perez a completat podiumul.

Hamilton şi Verstappen au mers la Abu Dhabi la egalitate de puncte, 369,5 puncte. Olandezul a fost cel mai rapid în calificări, urmat de multimplul campion mondial.

La start, Hamilton, cu pneuri medii, a plecat excelent în cursă şi l-a depăşit pe Verstappen, plecat cu cauciucuri soft. Acesta din urmă nu a cedat şi a intrat primul în virajul al şaselea, scoţându-l în afara pistei pe Hamilton, dar britanicul a tăiat virajul şi a revenit în frunte. Comisarii FIA au decis să nu-l penalizeze pe pilotul britanic, spre nemulţumirea celor de la Red Bull. Oficialii au considerat că Verstappen a intrat prea tare în acel viraj şi l-a forţat pe rival să iasă în afara pistei pentru a evita un contact între cele două monoposturi.

Lewis Hamilton s-a distanţat apoi de adversarul său tur după tur şi cei doi au intrat la boxe la scurt timp unul după altul. La revenirea lor pe pistă, ordinea a fost Perez, Hamilton, Verstappen. Mexicanul şi-a făcut foarte bine treaba de locotenent, apărându-se agresiv în faţa sportivului de la Mercedes timp de vreo două tururi.

Verstappen a profitat şi s-a apropiat de Hamilton, dar acesta a reuşit să treacă de al doilea pilot Red Bull şi a pus din nouă 5-6 secunde avantaj.

În turul 37/58, Verstappen a intrat din nou la boxe, profitând de un safety car virtual, şi a ieşit pe pistă la 17,5 secunde de Hamilton, care a rămas pe circuit.

Olandezul a luptat din răsputeri dar nu s-a putut apropia la mai mult de 11 secunde de pilotul britanic, care a condus fără greşeală până în turul 53, când un accident suferit de Nicholas Latifi (Williams).

Verstappen a intrat din nou la boxe, a treia oară, a pus softuri, în timp ce Mercedes l-a menţinut pe pistă de Hamilton, care era pe "hardurile" de la singura sa intrare la standuri.

Comisarii FIA au decis iniţial ca maşinile depăşite cu un tur să rămâne pe locurile pe care se aflau în momentul intrării maşiinii de siguranţă, astfel că între Hamilton şi Verstappen au rămas cinci maşini. La scurt timp s-a revenit asupra deciziei şi Verstappen a ajuns în spatele lui Hamilton.

S-a mai concurat doar un tur, în care Verstappen l-a depăşit pe Hamilton în virajul al cincilea şi, după un duel roată la toată, a câştigat cursa şi primul lui titlu mondial.

Pilotul olandez Max Verstappen, care a câştigat, duminică, primul său titlu mondial, este convins că poate obţine multe trofee în următorii ani.

"Am cârcei (n.r. - la picioare)! E o nebunie, nici nu ştiu ce să spun! Am avut un pic de noroc, în sfârşit! Scopul meu când eram mic a fost să devin pilot de Formula 1. Speri la victorii, podiumuri, să auzi imnul naţional olandez. Şi acum să fiu aici, campion mondial, cu tatăl meu aici, e ceva incredibil. Totul s-a întâmplat în ultimul tur, este o nebunie! Familia mea, prietenii mei, cei care m-au împins să fiu mai bun, toţi sunt aici. Mi-am pierdut vocea. Să văd atât tricouri portocalii care mă susţin, aici, dar şi peste tot în lume, este incredibil. Pot să mai câştig mult timp de acum încolo cu asemenea fani extraordinari. Lewis este un pilot uimitor şi un concurent uimitor. Am avut momente grele, dar face parte din sport, toată lumea vrea să câştige. Anul viitor vom reveni şi vom încerca să facem totul din nou. Un mesaj pentur echipa mea? Îi iubesc şi sper să putem face asta încă 10-15 ani. Vreau să stau cu ei pentru restul vieţii mele. Este o nebunie, dar sunt atât de fericit. Christian (n.r. - Horner) şi Helmut (n.r. - Marko) au crezut în mine în 2016, ca să fac parte din echipă, am avut obiectivul de a câştiga titlul mondial şi acum am reuşit", a declarat Verstappen, relatează News.ro.