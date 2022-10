Video | 'Război' în Iran - Proteste violente în Zahedan, forțele de securitate au tras în mulțime

Ciocniri intense au avut loc în orașul iranian Zahedan, în contextul în care țara este cuprinsă de tulburări antiguvernamentale, relatează BBC, potrivit Mediafax.

Imagini de pe rețelele de socializare au arătat cum forțele de securitate trag în mulțime, la patru săptămâni după ce zeci de persoane au fost ucise în timpul protestelor din această localitate din cauza acuzațiilor că o adolescentă a fost violată de un polițist de rang înalt.

De asemenea, Iranul a fost zguduit de proteste mai ample declanșate de moartea unei tinere kurde aflată în custodia poliției.

Tulburările reprezintă cea mai serioasă provocare pentru Republica Islamică.

Vineri, mulțimile din Zahedan, capitala provinciei Sistan Baluchistan, au ieșit în stradă în ciuda anunțului că doi oficiali de rang înalt ai poliției au fost concediați din cauza represiunii din 30 septembrie.

Un videoclip trimis de BBC Persian Service arată vărsări de sânge, în timp ce protestatarii strigă "Moarte lui Khamenei" - o referire la liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

O înregistrare video arată una dintre cele mai recente victime, aparent un copil. "Au tras asupra unui copil de 12 ani", strigă un bărbat în timp ce un altul mângâie obrazul băiatului împușcat mortal.

Nu este clar câte persoane au murit la 30 septembrie - unele rapoarte ale organizațiilor pentru drepturile omului au estimat numărul la peste 90.

Este rar ca autoritățile iraniene să demită oficiali de rang înalt implicați în reprimarea protestelor împotriva conducerii țării, dar chiar și această măsură pare să nu fi reușit să oprească tulburările.

Provincia Sistan Baluchistan, care se învecinează atât cu Pakistanul, cât și cu Afganistanul, are o populație importantă de musulmani sunniți. Iranul este o țară majoritar șiită.

Protestele din Zahedan au loc după moartea tinerei Mahsa Amini, în vârstă de 22 de ani, la 16 septembrie.

Aceasta fusese reținută cu trei zile înainte de poliția morală din Teheran și a intrat în comă într-un centru de detenție.

Ea a fost arestată pentru că ar fi purtat "în mod necorespunzător" vălul islamic pe cap.

Au existat informații potrivit cărora ofițerii ar fi bătut-o cu o bâtă și ar fi lovit-o cu capul de un vehicul, însă poliția a negat că ar fi fost maltratată și a spus că a suferit un atac de cord.

Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, afirmă că cel puțin 234 de protestatari, inclusiv 29 de copii, au fost uciși de forțele de securitate în timpul represiunilor din Iran până în prezent.

BBC și alte mijloace de informare independente au interdicție de a relata din interiorul Iranului, ceea ce face ca mass-media de stat și alte rapoarte să fie greu de verificat. De asemenea, autoritățile au perturbat puternic internetul, împiedicând capacitatea protestatarilor de a posta pe rețelele de socializare.

#BREAKING One month after "Bloody Friday of Zahedan", Iranian security forces have once again opened fire on Zahedan protesters who were chanting "Death to Khamenei" today, injuring several people.

Eyewitnesses say two dead bodies were taken inside the Makki Grand Mosque. pic.twitter.com/jDL22xKFEu