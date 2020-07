VIDEO RĂZBOI în nordul Israelului, la granița cu Libanul

Știrea inițială

Armata israeliană a anunţat luni că a dejucat "o tentativă de infiltrare a unei celule teroriste" la frontiera de nord cu Libanul, după ce a informat într-o primă fază că desfăşoară lupte în acest sector, relatează AFP şi dpa.

"Am putut dejuca cu succes o tentativă de infiltrare a unei celule teroriste în Israel", le-a spus jurnaliştilor purtătorul de cuvânt al armatei israeliene Jonathan Conricus, precizând că are "o confirmare vizuală potrivit căreia teroriştii s-au întors în Liban".

O echipă formată din trei până la cinci oameni a trecut "linia albastră" dintre Israel şi Liban.

"Cu siguranţă nu vorbim despre migranţi sau altceva de genul ăsta. Aceasta a fost o încercare ostilă deliberată de a trece frontiera", a mai spus Conricus.

Atacatorii erau înarmaţi cu puşti de asalt, a mai spus lt. col. Jonathan Conricus în cadrul unei teleconferinţe.

"Am reuşit să depistăm o echipă de terorişti care a trecut linia albastră cu câţiva metri. La puţin timp după ce au trecut linia albastră, am deschis focul şi am reuşit să dejucăm atacul", a explicat el.

Surse apropiate de Hezbollah susţin că gruparea pro-iraniană şiită a lansat un atac asupra unei patrule israeliene în sudul Libanului.

Confruntări armate erau ”în curs, în nordul ţării”, la frontiera Israelului cu Libanul, a anunţat luni un purtător de cuvânt al armatei israeliene, relatează AFP.

”Confruntări în curs în regiunea Mont Dov, în nordul Israelului”, a anunţat pe Twitter un purtător de cuvânt al armatei israeliene, Jonathan Conricus, referindu-se la un versant al Muntelui Hermon, revendicat de mult timp de Liban, care numeşte acest sector ”fermele de la Chebaa”.

Autorităţile le-au cerut anterior locuitorilor din Platoul Golan - o regiune la frontiera cu Libanul - să rămână acasă, din cauza unui ”incident de securitate”.

Pe de altă parte, Hezbollahul libanez a efectuat luni o operaţiune împotriva armatei israeliene în sectorul ”fermelor de la Chebaa”, la frontiera libanezo-israeliană, au declarat surse libaneze pentru Reuters.

Acest atac a fost efectuat ca represalii după uciderea unui combatant din cadrul grupării armate şiite Hezbolah, lunea trecută, într-un atac aerian la marginea Damascului, în Siria, atribuit Israelului, a precizat sursa citată.

Armata israeliană a anunţat, la rândul său, un ”incident în domeniul securităţii” la frontiera israeliano-libaneză şi le-a ordonat locuitorilor din sector să rămână închişi în casă.

Postul israelian de ştiri N12 TV News a semnalat un schimb de focuri între forţe israeliene şi ”activişti”.

Explozii au fost auzite în sector, potrivit televiziunii.

