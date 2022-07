Video - Reședința premierului a fost incendiată de mulțimea furioasă din Sri Lanka

Mulțimea furiosă din Sri Lanka a pătruns în reședința premierului, în capitala Colombo, și a dat foc locuinței, transmite presa internațională.

Asaltul protestatarilor vine după ce aceștia au pătruns cu forța și în Palatul Prezidențial, după ce șeful statului a fugit pentru a nu fi linșat de manifestanți.

În Sri Lanka populația a ieșit în stradă după ce țara a intrat in faliment ca urmare a crizei energetice și oamenii fie nu mai găsesc carburant și alimente, fie nu-și mai permit să cumpere.

Premierul Ranil Wickremesinghe a anunțat că demisionează, la scurt timp după fuga șefului statului, pentru a lăsa loc unui guvern de uniune națională să preia puterea.

Protesters have broken into the private residence of Prime Minister Ranil Wickremesinghe and have set it on fire - PM's office pic.twitter.com/yXGFvHbMKt