VIDEO Ricardo Grigore, în lacrimi după meciul cu FCSB: 'Ultimul om mă simt în momentul ăsta, îmi vine să mă las'

Fotbalistul dinamovist Ricardo Grigore a plâns, joi seară, la interviul de la finalul meciului cu FCSB, scor 0-3, el precizând că se simte “ca ultimul om” şi că echipa sa nu joacă “cu inimă”.

“Se pare că nu ne trezim din coşmarul ăsta urât. Nu putem să facem jocul nostru de la antrenamnente, acolo avem atitudine, dar când vine meciul zici că uităm fotbalul cu toţii. Se pare că momentul ăsta ne-a prins într-o situaţie foarte grea. Se simte şi lipsa jocurilor. Sperăm din tot sufletul să ne revenim cât mai repede, pentru că nu avem voie să facem paşi greşiţi în lupta pentru evitarea retrogradării. Ultimul om mă simt în momentul ăsta, îmi vine să mă las. Nu mai am cuvinte. Am crescut la clubul ăsta. Am vorbit tot timpul de sezonul viitor... de vreo trei ani acelaşi lucru. Să luăm sezonul ăsta şi să le arătăm suporterilor că tot noi sutem cei care i-am bătut pe Steaua... Noi trebuie să o scoatem la cap şi nu avem de ales. E al doilea duş rece, nu ştiu câte trebuie să facem ca să ne trezim. Trebuie să strângem rândurile şi să o scoatem la cap. Să ne călcăm pe orgoliu şi să jucăm fotbal. Avem ocazii, dar parcă nu intră mingea în poartă. Nu jucăm cu inimă şi asta se vede la rezultat”, a spus Grigore la Digi Sport, potrivit news.ro.

Formaţia FCSB a învins, joi seară, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa Dinamo, în prima manşă a semifinalelor Cupei României, meci disputat pe stadionul Dinamo. Golurile au fost marcate de Adrian Popa ’32, Darius Olaru ’75 şi Cristian Dumitru ’82.

Manşa retur este programată peste două săptămâni.