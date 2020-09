VIDEO Rivalitatea dintre Trump şi Biden, afişată la ceremoniile de comemorare a atentatelor de la 11 septembrie 2001

Campania electorală prezidenţială tulbură spiritul unităţii la ceremoniile de comemorare a atentatelor teroriste de la 11 septembrie, prin ceremonii rivale la New York şi prin succedarea lui Donald Trump şi Joe Biden în Pennsylvania fără să se întâlnească, relatează AFP, potrivit news.ro.

La această a 19-a comemorare a celor mai sângeroase atentate din istorie, candidatul democrat Joe Biden, care şi-a accelerat recent ritmul campanie, după ce a petrecut săptămâni închis în casa sa din Delaware, s-a dus la "Ground Zero", la New York, la ceremonia anuală de omagiere a celor aproape 3.000 de victime ale atacurilor de la World Trade Center.

Însoţit de guvernatorul democrat al New Yorkului Andrew Cuomo şi de alţi aleşi democraţi newyorkezi, el s-a întâlnit o scurtă perioadă de timp cu vicepreşedintele republican Mike Pence.

Cei doi bărbaţi, care purtau mască amândoi, s-au salutat scurt, cu cotul, un gest-barieră din cauza covid-19, după care au asistat la ceremonie, la mai mulţi metri distanţă unul de celălalt.

Ei nu susţin niciun discurs. Intervenţiile - înregistrate dinainte anul acesta, din cauza pandemiei - le sunt rezervate în mod tradiţional rudelor victimelor.

”Nu voi vorbi despre altceva decât 9/11, ne-am retras toată publicitatea”, a declarat fostul vicepreşedinte al lui Barack Obama înainte să sosească la New York. ”Este o zi solemnă şi vom face în aşa fel încât să rămână”.

Însă, cu mai puţin de două luni înaintea alegerilor prezidenţiale, polarizarea ţării este foarte puternică.

Altă ceremonie a fost organizată, la câteva străzi distanţă, de către demnitari republicani, la care participa fostul primar republican al New Yorkului, în prezent avocatul personal al lui Donald Trump Rudy Giuliani, potrivit postului local de televiziune New York 1.

O concurenţă este aşteptată, de asemenea, la alt loc al atentatelor, la Shanksville, în Pennsylvania,la 500 de kilometri vest de New York, unde s-a prăbuşit unul dintre cele patru avioane deturnate de jihadişti din Al-Qaida şi unde au murit cele 44 de persoane de la bord.

Donald Trump se află la Shanksville însoţit de Prima Doamnă Melania Trump, vineri dimineaţa (ora locală), pentru a susţine un discurs. Joe Biden îi succedă după-amiaza, fără ca cei doi să se întâlnească.

În pofida faptului că aceste comemorări ar trebui să fie ”lipsite de retorică politicianistă şi dedicate omagierii victimelor” atentatelor, ele constituie evenimente foarte mediatizate, unde ”numai faptul de a fi prezent, de a arăta leadership şi empatie, permite marcarea unor puncte” politice, subliniază Robert Shapiro, un profesor de ştiinţe politice la Universitatea Columbia.

”Deci (candidaţii) profită de ocazie, punând temporar în surdină atacurile obişnuite cu vitriol”, afirmă el.

Alegerea celor doi candidaţi a statului Pennsylvania - unde ultimele sondaje îi prezintă cot la cot - ilustrează de altfel ”calcule evidente” în spatele acestor evenimente, în opinia sa.

Mult timp democrată, Pennsylvania - statul natal al lui Joe Biden - a trecut cu o majoritate fragilă de partea lui Donald Trump în 2016, contribuind astfel la victoria-surpriză a magnatului newyorkez împotriva lui Hillary Clinton, iar democraţii speră să-şi ia revanşa la 3 noiembrie.

Comemorarea atentatelor în urmă cu patru ani a fost deja ocazia unei polemici.

Hillary Clinton, candidata democrată la acea vreme, care a participat la ceremonia newyorkeză, s-a simţit rău şi a plecat înainte de încheierea ceremoniei. Medicul său a dezvăluit ulterior că a fost diagnosticată, cu două zile înainte, cu o pneumonie, lucru pe care fostul secretar de Stat l-a trecut sub tăcere.

Trump a exploatat abundent aces episod în avantajul său, ironizându-şi rivala. El a imitat-o, atunci, în public, cum s-a împleticit.

Joe Biden and Mike Pence are both at Ground Zero. Biden tapped Pence’s shoulder and said hi pic.twitter.com/1vZScVHRks