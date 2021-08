VIDEO Ryan Reynolds interpretează un personaj dintr-un joc video în cel mai recent film al său, 'Free Guy'

Ryan Reynolds, cunoscut pentru rolul de supererou din pelicula "Deadpool", interpretează un personaj secundar dintr-un joc video în cel mai recent film al său, "Free Guy", care va avea premiera pe 13 august, relatează EFE.

"Free Guy" este pariul pentru această vară al 20th Century Studios (preluate de Disney) şi una dintre puţinele superproducţii lansate pe marile ecrane fără să fie bazate pe universul unor francize precum Marvel, DC Comics sau Fast &Furious, potrivit agerpres.ro.

Punctul de plecare al acestei comedii, în regia lui Shawn Levy, este filmul "The Truman Show" (1998), dar în loc să parodieze producţiile de televiziune, face o incursiune în lumea jocurilor video.

"Free Guy" este o incursiune într-un joc video de succes, cu elemente atât din "Minecraft", cât şi din "The Sims", care simulează un oraş în care jucătorii pot face tot ceea ce îşi doresc.

Filmul spune povestea lui Guy, un tip simplu care lucrează într-o bancă şi care într-o bună zi descoperă, graţie inteligenţei artificiale, că este de fapt un personaj non-jucător (NPC).

După ce conştientizează acest lucru, el îi înfruntă pe ceilalţi jucători şi provoacă o controversă mondială într-o lume conectată ireversibil la console.

"Am citit scenariul şi am vorbit cu Shawn despre acest univers şi despre cum am putea face să devină mai relevant pentru lumea în care trăim în prezent", a declarat Ryan Reynolds la o videoconferinţă.

Actorul a prezentat pe reţelele de socializare şi un alter-ego al său "actualizat", o versiune foarte musculoasă a lui Ryan Reynolds, ce parodiază jocurile video în care protagoniştii se luptă cu fiinţe fantastice.

Comedia este plină de glume la adresa comunităţilor de pasionaţi de jocuri video, clipuri pe YouTube, partide retransmise pe Twitch şi alte repere din lumea filmelor şi a consolelor.

"Free Guy" va fi primul film al studioului Disney lansat exclusiv în cinematografe de la începerea pandemiei.