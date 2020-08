VIDEO Samsung și-a prezentat ultimele telefoane și dispozitive electronice: Depășesc tot ce există pe piață

Samsung Electronics a prezentat miercuri, în cadrul evenimentului virtual Galaxy Unpacked o nouă serie de dispozitive: Galaxy Note20 și Galaxy Note20 Ultra, tabletele Tab S7 și S7+, smartwatch-ul Galaxy Watch3, caștile Galaxy Buds Live, precum și smartphone-ul pliabil Galaxy Z Fold2, anunță MEDIAFAX.

Galaxy Note20 vine în două versiuni: Galaxy Note20 Ultra și Galaxy Note20. Telefoanele dispun de un S Pen avansat, aplicația Samsung Notes cu funcții de salvare și sincronizare automate, precum și funcția Link to Windows actualizată, care poate comunica cu Windows 10. Samsung aduce parteneriatul cu Microsoft și în zona de divertisment a seriei Galaxy Note20, oferind jocuri ce rulau pe Xbox, inclusiv Minecraft Dungeons, Forza Horizon 4 și Gears of War 5: Ultimate Edition, mai târziu în acest an.

Camera 8K a seriei galaxy Note 20 oferă un raport de aspect 21: 9 și o înregistrare de 24fps. Seria Galaxy Note20 este echipată cu cel mai rapid procesor dintre toate dispozitivelor Galaxy, un display dinamic AMOLED 2X și o rată de refresh de 120Hz, precum și o baterie inteligentă cu o capacitate de încărcare rapidă, obținând o încărcare mai mare de 50% în doar 30 de minute.

Aparatele dispun de tehnologie 5G.

Galaxy Tab S7 și Tab S7+ sunt două tablete cu conectivitate 5G și display-uri de 11 inci și respectiv 12,4 inci cu o rată de actualizare de până la 120 Hz. Galaxy Tab S7 și Tab S7+ sunt dotate cu tastatură, S Pen actualizat și Samsung Notes.

Galaxy Watch3 permite măsurarea tensiunii arteriale fără manșetă suplimentară și măsurarea electrocardiogramei, iar funcția de detectare a căderilor permite trimiterea unui mesaj SOS la contactele de urgență.

Galaxy Buds Live beneficiază de expertiza audio a producătorului de căști AKG cu un difuzor mai mare, de 12 mm, sunt echipate cu trei microfoane și oferă anularea activă a zgomotului de fundal.

Galaxy Z Fold2 vine cu un ecranul de acoperire de 6,2 inci și cu cel principal 7,6 inci. Samsung colaborează cu casa de modă Thom Browne pentru o ediție limitată Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition.

Seria Galaxy Note20 și seria Tab S7 vor fi disponibile pe anumite piețe începând cu 21 august 2020. În România, noile dispozitive vor fi disponibile la precomandă în perioada 5-20 august, împreună cu Galaxy Buds Live pentru Galaxy Note 20 Ultra 5G și Galaxy Buds+ pentru Galaxy Note 20, respectiv Husa Book Cover pentru tableta Galaxy S7/S7+.