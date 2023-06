VIDEO - Scene din Apocalipsă în Ucraina: Cel puţin 14 morţi, 35 de dispăruți şi 2.700 de persoane evacuate

Aproximativ 190 de copii au fost evacuzaţi din zonă, a anunţat duminică ministrul ucrainean de Interne Igor Kîmenko. Cinci persoane au murit, iar alte 35 au fost date dispărute - inclusiv şapte copii - în zona inundată aflată sub controlul Ucrainei, a anunţat el.O persoană a murit în regiunea Mîkolaiv, a precizat ministrul. Aproximativ 162.000 de oameni nu au apă în regiunea Dnipropetrovsk, a anunţat el. Cel puţin opt persoane au murit în zona inundată aflată sub control rus, în localitatea Oleşkî, declara duminică comandantrul Administraţiei Militare a regiunii Herson Oleksandr Prokudin. El a acuzat ocupaţia rusă de împiedicarea evacuării de pe malul de est a Niprului, ”prin instalarea unor puncte de verificare prin care nu lasă oamenii să iasă”.

Numai ucrainenilor care au acceptat paşapoarte ruseşti li se permită să plece din zonă. Administraţia Militară din Herson acuză forţele ruse de bombardamente în pofida evacuării. ”Inamicul a comis 41 de atacuri în ultima zi, cu 247 de obuze, artilerie, MLRS GRAD, drone şi aeronave”, a acuzat duminică pe Telegram administraţia. Ucraina deţine controlul asupra malului vestic al fluviului Nipru şi a cucerit oraşul Herson într-o contraofensivă, în toamnă. Trupe ruse staţionează pe malul de est al Niprului, în regiunea Herson.

Kievul şi Moscova se acuză reciproc de bombardamente în timpul evacuării civililor din zonele inundate pe care le controlează. Ele se acuză reciproc de distrugerea barajului, însă este neclar dacă instalaţia a fost atacată sau a decdat din cauza unor probleme structurale.

Nova Kahovka Dam over the Dnipro River was destroyed. pic.twitter.com/zkCvcKmtYx