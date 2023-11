VIDEO | Scene tensionate: Greta Thunberg, bruscată de un bărbat nemulțumit de mesajele sale pro-palestiniene, la un miting pentru climă

Thunberg şi-a atras critici pe scară largă pentru multe postări care îşi exprimă solidaritatea cu Gaza, în timp ce abia menţionează atacul brutal al Hamas din 7 octombrie, când 1.200 de oameni au fost ucişi în sudul Israelului şi cel puţin 240 au fost răpiţi şi duşi în Gaza.

Adresându-se a zeci de mii de persoane, Thunberg a invitat pe scenă o femeie palestiniană şi o femeie afgană, spunând: „Ca mişcare pentru justiţia climatică, trebuie să ascultăm vocile celor care sunt oprimaţi şi ale celor care luptă pentru libertate şi dreptate. Altfel, nu poate exista justiţie climatică fără solidaritate internaţională”.

Un bărbatul a urcat după aceea pe scenă, i-a smuls microfonul din mână şi i-a spus: „Am venit aici pentru o demonstraţie climatică, nu pentru o viziune politică”.

Imediat au intervenit mai multe persoane pentru a-l scoate de pe scenă în timp ce mulţimea huiduia.

Thunberg i-a spus „Calmează-te”, iar apoi a scandat: „Nu există dreptate climatică pe pământul ocupat”.

