VIDEO Scene terifiante pe o stradă din China: Un autobuz plin cu pasageri a fost înghițit de o groapă deschisă brusc în asfalt

O groapă uriaşă s-a căscat brusc pe un drum la Xining, un oraş mare din China, şi a înghiţit un autobuz plin cu pasageri, potrivit presei oficiale, care a anunţat marţi că şase persoane au murit, iar zece erau date dispărute, relatează AFP, potrivit news.ro.

Asfaltul unei străzi foarte frecventate din Xining, capitala provinciei Qinghai (nord-vest), a cedat luni seara, către ora locală 17.30 (11.30, ora României), îngiţind jumătate din vehicul şi antrenând o explozie, potrivit postului public CCTV.

O înregistrare video publicată de agenţia de presă China News Service surprinde trecători speriaţi care se îndepărtează de cavitatea ce s-a format în faţa unei staţii de autobuz, şi autobuzul practic în poziţie verticală în gaură.

Operaţiuni de salvare au avut loc, iar o anchetă a fost deschisă în vederea determinării originii accidentului, potrivit CCTV, care precizează că 16 persoane rănite se aflau în ”stare stabilă”.

Fotografii publicate de agenţia oficială China Nouă surprind operaţiuni de salvare, cu buldozere şi o macara care scoate autotbuzul din gaură, în faţa unui spital.

Acesta nu este primul incident de acest fel în China.

În 2016, mai mulţi trecători au căzut într-o groapă care s-a format brusc într-o stradă în oraşul Zhengzhou, capitala provinciei Henan (centru). O anchetă a pompierilor a stabilit că această surpare a fost provocată de canalizări aflate sub drum, care a cedat sub presiunea apei de ploaie.

În 2013, cinci persoane au murit, după ce o cavitate de zece metri adâncime s-a deschis brusc la intrarea într-un parc industrial la Shenzhen (sud).

