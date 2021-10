VIDEO | Se agravează criza dintre Polonia și Belarus: focuri de armă trase pentru a doua zi

Poliţia de frontieră poloneză a anunţat că, pentru a doua zi consecutiv, de partea belarusă a graniţei au fost trase focuri de armă, potrivit DPA. Împuşcăturile au fost auzite în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, au declarat sâmbătă poliţiştii de frontieră pe Twitter, informează Agerpres.

Cu o zi înainte, aceştia raportaseră că o patrulă belarusă a tras asupra soldaţilor polonezi în cursul zilei de joi.

O purtătoare de cuvânt a poliţiei de frontieră poloneze a declarat că au fost folosite probabil gloanţe oarbe.

Ca urmare a fluxului crescut de migranţi la graniţa cu Belarusul, armata poloneză oferă asistenţă grănicerilor în asigurarea securităţii frontierei.

Potrivit grănicerilor polonezi, doar în cursul zilei de vineri au existat 553 de încercări ale migranţilor de a trece ilegal frontiera. Opt persoane au fost reţinute.

Guvernul de la Varşovia îl acuză pe preşedintele din Belarus Alexandr Lukaşenko că îi ajută pe refugiaţii din zonele de conflict să ajungă la frontiera externă a UE cu scopul de a crea o criză.

De cealaltă parte, autorităţile din Belarus acuză Occidentul de crearea de haos în aceste regiuni de conflict, acesta fiind motivul pentru care oamenii de acolo caută acum o viaţă mai bună.

Lukaşenko a declarat la sfârşitul lunii mai că Minsk-ul nu va mai împiedica migranţii să tranziteze Belarusul în drum spre UE - în replică la înăsprirea sancţiunilor europene impuse fostei republici sovietice.

Polonia construieşte în prezent un gard de sârmă ghimpată de-a lungul frontierei sale de 418 kilometri cu Belarusul pentru a reduce trecerile ilegale de migranţi.

Poland's Border Guard published footage showing how Belarusian services transport migrants to Poland-Belarus border.



According to @Straz_Graniczna, foreigners are brought to former Belarus border guard facilities and wait for further instructions there.pic.twitter.com/G3JhCB8Psy