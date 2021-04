VIDEO Selly îi răspunde lui Victor Ciutacu, cel care l-a numit papagal gonflat: 'Am fost șocat. Ciutacu ăla de la RTV? Aici cred că domnul Ciutacu are dreptate'

”Papagal gonflat artificial”, așa l-a numit Victor Ciutacu pe Andrei Șelaru, supranumit Selly, după ce youtube-rul a anunțat că nu mai realizează emisiunea ”Selly show” la Prima TV.

Vloggerul nu a ratat ocazia să îi răspundă vedetei de la România TV, mai ales că are un proces cu postul de știri în care cere despăgubiri de 100.000 de euro. ”Vezi, bă, diferența asta dintre generații, adică cum jignim noi și cum jignesc ei?! Mi se pare fabulos!”, a spus, la un podcast, Selly.

”A zis despre asta? Domnul Ciutacu? Îl salut pe domnul Ciutacu, am văzut că e foarte... se îmbracă foarte, nu știu dacă ai observat. Îi plac adidașii, îi plac sneakers-ii, e așa, pe tinerețe, forță, domnul Ciutacu. Am un tovarăș care face adidași, vinde adidași, e resaler de adidași dădea Ciutacu mesaje că ”frate, ai perechea aia de Jordan?” și am fost șocat. Ciutacu ăla de la RTV? Dar, uite că oamenii au pasiuni la care nu te-ai aștepta.

Citește și: Selly PIERDE emisiunea de la Prima TV - Victor Ciutacu: Papagal gonflat artificial

Cum ar putea să mă doară mesajul domnului Ciutacu, pe mine, vreodată? Pe mine mă dor mesajele în care niște idoli de-ai mei ”mi-o dau”.

Nu i-am auzit nici pe ei (n.r. părinții lui Selly) să fie fanii domnului Ciutacu, dar după modul în care a formulat acest mesaj, pare că pe el l-a durut ceva. Niște formulări din astea... Nu am nimic personal cu domnul Ciutacu, nu îl cunosc. Părerea lui e părerea lui. Dar, vezi, bă, diferența asta dintre generații, adică cum jignim noi și cum jignesc ei?! Mi se pare fabulos! Dacă aș vrea să jignesc un om nu aș folosi niciodată acest repertoriu de cuvinte, papagal gonflabil, dacă vrei. Dar, e părerea domniei sale și o respect. Sunt convins că am intrat pe un teren despre care nu știam foarte multe lucruri, deci aici cred că domnul Ciutacu are dreptate.”, a declarat Selly.