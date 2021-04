Selly PIERDE emisiunea de la Prima TV - Victor Ciutacu: Papagal gonflat artificial

Selly nu va mai colabora cu postul PRIMA TV, acolo ude realiza o emisiune TV. Jurnalistul Victor Ciutacu a reacționat prompt la veste și l-a catalogat pe artist ca fiind un papagal gonflat artificial.

Prima TV a difuzat 13 ediții Selly Show în cele patru luni de colaborare. Audiența a fost în jur de 80.000 de români pe TV. Vârful a fost la ediția de Crăciun (260.000 de români s-au uitat atunci).

Declarațiile lui Selly pentru Paginademedia.ro:

A fost decizia mea și numai a mea să nu mai realizez emisiunea la Prima TV.

Nu mă mai regăseam în acest show. Am realizat că poate nu este momentul, chiar dacă eu mi-am dorit dintotdeauna să fac o astfel de emisiune. Poate sunt prea tânăr pentru un astfel de format.

Partenerii de la Prima TV au fost extraordinari, am învățat mult de acolo, dar am realizat că sunt cel mai bine în elementul meu pe vlog. Când sunt în platou, la costum, cu toate rigorile din televiziunea, cred că nu mai am aceleași performanțe și cred că asta s-a văzut și în cifre.

A fost cea mai bună decizie să ne oprim și să ne asumăm.

Nu consider că a fost un eșec, pentru că am învățat multe în această perioadă: ce este o emisiune TV, cum se face, cum se lucrează cu foarte mulți oameni în același timp. Sunt însă mult mai în elementul meu în online.

Încercarea de a face o emisiune pentru două canale media diferite nu a fost una reușită, dar mă bucur că măcar am încercat. Ar fi fost poate nevoie de cel puțin doi ani pentru a avea succes.

"Încă un papagal gonflat artificial care are impresia că le știe pe toate și, la prima încercare, își rupe gâtul într-o meserie care-l depășește, dar despre care are păreri. Greu la deal cu boii mici...

P.S. Audiență medie de 80.000 oameni pe un post generalist =)))))", a scris Citacu pe Facebook.