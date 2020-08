VIDEO Simona Halep explică de ce REFUZĂ să joace la US Open: 'Mă simt mult mai în siguranţă aşa'

Simona Halep a revenit, luni, de la Praga, ea afirmând că este extrem de bucuroasă pentru victoria de la turneul din capitala Cehiei şi a subliniat că a ales să nu meargă la US Open, deoarece sănătatea este mai importantă.

”A fost un turneu foarte bun şi mă bucur că am reuşit să-l câştig. Un start bun, după o perioadă foarte lungă, sunt bucuroasă. Înseamnă mult, pentru că orice trofeu e important, şi mai ales după 5-6 luni de pauză. Mi-am demonstrat singură că sunt motivată, concentrată şi că am făcut treabă bună în perioada de pregătire”, a declarat Halep la revenirea în România.

Ea a explicat şi decizia de a nu merge la US Open: "Sănătatea, aşa cum mereu am ales cea mai confortabilă decizie pentru sănătatea mea şi cea mai bună, aşa cum a fost şi la Olimpiadă, acum câţiva ani, aşa am decis şi în momentul acesta. Bineînţeles că a fost dificilă această decizie, dar mă simt mult mai în siguranţă aşa. Nu sunt turnee, o să aştept să joc Roma şi o să mă pregătesc acasă”.

În urma unui pariu, Simona Halep a sărit în râul Vltava: ”Băieţii, Arti cu Cosmin, au fost cu directorul de turneu într-o seară la hotel, pentru că nu am avut voie să ieşim, şi am înţeles că au decis acolo că dacă eu o să câştig, să sar în apă şi cu o zi înainte, după semifinală, am spus că dacă o să câştig finala, o să sar şi eu cu ei.”

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 1, a câştigat, duminică, turneul de categorie WTA International de la Praga, după ce a învins-o, în finală, cu 6-2, 7-5, pe belgianca Elise Mertens, locul 23 WTA şi cap de serie numărul 3. Acesta a fost primul turneu disputat de Simona Halep din februarie, după întreruperea circuitului feminin cauzată de pandemia de coronavirus. Pentru sportiva română, succesul de la Praga Open este trofeul cu numărul 21 din carieră, al doilea consecutiv în acest an, în 38 de finale jucate.

