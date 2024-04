VIDEO | Soluția elvețienilor împotriva accidentelor - Se montează airbaguri exterioare pe tramvaie

Potrivit VBZ, 675 de accidente în care au fost implicate tramvaie au fost raportate în orașul Zurich în 2023, cele mai multe înregistrate în ultimii șase ani. Dintre acestea, majoritatea sunt accidente cauzate de pornirea și oprirea tramvaielor, urmate de incidente care implică ușile tramvaielor.

Prevalența acestor incidente a fost pusă în evidență în martie 2024, când trei persoane au fost accidentate mortal de tramvaiele din Zurich în decurs de doar o săptămână. Acest lucru a dus la solicitări din partea unor elemente ale consiliului local pentru ca VBZ să facă tramvaiele mai sigure. "În ultimii ani, accidentele cu vătămări corporale au crescut constant. Oamenii sunt striviți de tramvaie și mor. Nu putem sta cu mâinile în sân", a remarcat consilierul local SVP Michele Romagnolo.

Acum, VBZ a confirmat că, cu ajutorul producătorului de tramvaie Alstom, testează dacă echiparea tramvaielor cu un airbag extern le-ar face mai sigure - proiectul a început în decembrie 2021, dar incidentele recente au adus testele în atenția publicului și a presei. Utilizat deja pe cele mai vechi tramvaie din Zurich, sacul gonflabil este atașat în partea din față a vehiculului și se desfășoară în cazul în care cineva trece prin fața tramvaiului în timp ce acesta este în mișcare.

La activarea prin intermediul unui senzor sau printr-un semnal de la șofer, sacul se dilată și acționează ca un plug de zăpadă. Acesta este conceput pentru a împiedica bicicliștii și pietonii să cadă sub tramvai și pentru a-i împinge în afara pericolului.

"În cazul accidentelor frontale cu tramvaiul, oamenii se lovesc mai întâi cu capul de geam și apoi cad la pământ... Un airbag împinge persoana la distanță și previne în mare măsură impactul", a remarcat Heinz Schulthess, șofer de tramvai și președinte al sindicatului Tranfair. El a adăugat că, deși nu va preveni în totalitate accidentele, ar trebui să prevină cele mai grave leziuni.

VBZ a confirmat că va continua să testeze tehnologia în următoarele săptămâni. Sfârșitul testului și o decizie cu privire la implementarea tehnologiei la nivelul întregului oraș sunt așteptate în această vară.

