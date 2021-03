VIDEO - Sorin Grindeanu: Ludovic Orban face un joc ipocrit cu desființarea SIIJ

Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu susține că liberalii votează legea de desființare a SIIJ deși este clar că este neconstituțională, iar Ludovic Orban ar face un „joc ipocrit” prin care vrea să arunce vina pe CCR.

„Sigur ca ne pastram si ne continuam linia de a ataca la CCR. Am fost extrem de atent in aceste zile la semnalele care au venit dinspre aceasta zona a magistratilor si foarte multi dintre ei spuneau ca nu au nevoie de aceasta supraimunitate pe care acest amendament celebru le ofera. Am vazut seful PNL ca spune ca ei vor vota in forma care include acest amendament care din toate pozitiile, nu sunt jurist dar am vazut puncte de vedere, acest amendament face ca legea sa fie neconstitutionala. Imi pot imagina ca dl Orban va spune ca CCR e o curtea pesedista care se opune reformei in domeniul justitiei. Eu spun Ludovic Orban face un joc ipocrit pentru a se face că face. Este un alt motiv pentru care nu vom vota maine pentru desfiintarea SIIJ. Acesta ipocrizie de 2 lei pe care incearca sa o imbrace acum Orban este un joc politicianist. Poate ca ar fi bine dincolo de discutia despre desfintarea SIIJ sa discutam despre raspunderea magistratilor”, a declarat Grindeanu.

Comitetul liderilor grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor a decis să introducă pe ordinea de zi a plenului de miercuri proiectul de lege privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie, a anunţat preşedintele forului legislativ, Ludovic Orban.

Proiectul prevede că magistrații pot fi trimiși în judecată doar cu încuviințarea CSM.