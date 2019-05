VIDEO Sorina Pintea anunță că spitalele se vor umple de medici: 'O să avem medici care vor acoperi posturile vacante'

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, spune că în cel mult doi ani vor exista medici cu specializare în medicina de urgenţă care să ocupe posturile vacante din spitale. "Aşteptăm să termine rezidenţiatul pentru că, am declarat în nenumărate rânduri, la un moment dat am făcut medici pentru alte ţări, nu pentru România", afirmă Pintea.

Declaraţiile au fost făcute, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Zalău, informează agerpres.ro.

Referitor la criza în ce priveşte medicii de urgenţă şi cum s-ar putea rezolva, în special în spitalele mici, Pintea a spus: "Şi spitalele mici au devenit atractive pentru că nivelul salariilor este identic în spitalele mari, şi mă refer aici la Unităţile de Primiri Urgenţe şi Compartimentele de Primiri Urgenţe, cu cele din spitalele mici. Da, este o problemă, este o problemă la Zalău, este o problemă în Ploieşti, este o problemă în Tulcea".

Ea a adăugat că problema ar urma să se rezolve în cel mult doi ani.

"Ce a ţinut de Ministerul Sănătăţii noi am început să facem, adică am majorat numărul de locuri scoase la rezidenţiat pe specialitatea urgenţă, medicină de urgenţă. Anul trecut, din suplimentările aprobate de către Guvern, cele 300 de locuri în plus, o parte s-au dus către medicina de familie şi o parte către medicina de urgenţă. Aşteptăm să termine rezidenţiatul pentru că, am declarat în nenumărate rânduri, la un moment dat am făcut medici pentru alte ţări, nu pentru România. Deci, până atunci, completăm cu medici de familie care au competenţe în acest domeniu, urmând să avem, în maxim doi ani de zile, să avem medici care vor acoperi posturile vacante din spitale, cu specialitatea medicină de urgenţă, a declarat Pintea.

