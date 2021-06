VIDEO - Stare de șoc la Londra: explozie la o stație de metrou; numărul victimelor e necunoscut

O explozie puternică s-a produs, luni, în Londra, la o staţie de metrou. Numărul victimelor este necunoscut deocamdată, arată Mediafax.

Explozia puternică s-a produs în sudul Londrei la staţia de metrou Elephant & Castle.

Cauzele exploziei şi numărul victimelor nu au fost încă raportate.

100 de pompieri acţionează la faţa locului. Martorii spun că au văzut o explozie puternică.

Reţeaua locală de transport a transmis că circulaţia trenurilor a fost întreruptă din cauza incidentului.

„Incendiul de lângă calea ferată, la staţia de metrou Elephant & Castle, presupune sistarea activităţii de transport în zona respectivă”, informează reprezentanţii Network Rail: „În consecinţă, trenurile care fac legătura între London Blackfriars şi Denmark Hill / Herne Hill pot fi anulate. De asemenea, cursele pot suferi întârzieri".

to anyone who’s unaware, a huge fire/explosion has happened in/around elephant and castle station in london, with 70 firefighters there at the moment, so if you’re around the area please be safe and careful pic.twitter.com/ClpMweqJyg