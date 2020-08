VIDEO SUA se pregătesc de război? Pentagonul A TESTAT o rachetă balistică intercontinentală

Statele Unite au anunţat marţi că au testat cu succes o rachetă balistică intercontinentală (ICBM) de tip Minuteman III, echipată cu trei ogive, lansată de militari de la bordul unui post de comandament aeropurtat, relatează AFP, potrivit news.ro.

Racheta a fost lansată la ora locală 0.21 (10, 21, ora României) de la baza aeriană Vandenberg, în California, şi a parcurs aproximativ 6.760 de kilometri deasupra Oceanului Pacirfic, după care a căzut în apropiere de atolul Kwajalein, în Insulele Marshall, au anunţat într-un comunicat Forţele aeriene (US Air Force).

Specialişti din cadrul US Air Force se aflau la bordul unui avion de tip Beoing E-6, un avion care are la bază un Boeing 707, capabil să comunice cu întregul comandament militar, cu scopul de a arăta ”eficienţăa şi fiabilitatea acestui comandament aeropurtat”.

Racheta - care nu era armată - era echipată cu trei ”vehicule de reintrare” în atmosferă - ogiva care conţine un focos nuclear al unei ICBM, precizează US Air Force.

”Minuteman III are 50 de ani, iar continuarea testelor este esenţială pentru a ne asigura de fiabilitatea sa până în anii 2030, când va fi implementat succesorul Minuteman, programul GBSD (Ground Base Strategic Deterrent)”, subliniază colonelul Omar Colbert, comandantul testelor, citat în comunicat.

Minuteman III este singura rachetă de tip sol-aer din arsenalul nuclear al Statelor Unite, începând din 2005.

Ea este instalată în silozuri de lansare repartizate în trei baze militare americane - în Wyoming, North Dakota şi Montana.

Rachete de tip Trident, lansate de pe mare, sunt desfăşurate la bordul unor submarine americane, iar bombe nucleare sunt transportate de bombardiere strategice.

Forţele aeriene americane precizează că testul era pevăzut de luni de zile şi că nu reprezintă ”un răspuns sau o reacţie la evenimente din lume sau tensiuni din regiune”.

Deter. Assure. Strike.#Strikers are always on alert and always ready.#GT235 pic.twitter.com/uN6neQV4Um