VIDEO Sunt foarte fericit că am revenit la Universitatea Craiova, spune fotbalistul elvețian Matteo Fedele

Fotbalistul elveţian Matteo Fedele, care a revenit la 8 februarie la Universitatea Craiova, a declarat, joi, că este fericit să îmbrace din nou tricoul formaţiei alb-albastre, potrivit Agerpres.

"Universitatea este acum o echipă diferită pentru că s-au schimbat foarte mulţi jucători. Dar cred că este o echipă foarte bună şi mă bucur că am revenit aici. Când am plecat de la Universitatea am avut ceva probleme de familie, am fost nevoit să stau mai aproape de familie. Dar acum am revenit şi sunt foarte fericit", a afirmat elveţianul într-un interviu postat pe pagina oficială de Facebook a grupării Universitatea Craiova



"Concurenţă între jucători există la toate echipele. Sunt bucuros să fiu într-o competiţie cu jucători de calitate. Eu voi da tot ce am mai bun pentru a juca. Meciul cu Hermannstadt de vineri este unul dificil. Nu înseamnă că dacă întâlnim o formaţie din partea inferioară a clasamentului va fi uşor. Trebuie să tratăm fiecare partidă cu concentrare, să luăm lucrurile pas cu pas", a adăugat mijlocaşul.



Matteo Fedele susţine că va încerca să marcheze prin şuturi de la distanţă atunci când i se va ivi ocazia.

Citește și CODICELE atacului lui Băsescu la adresa DNA și susținerea SIIJ contra Direcției-Fratele și nepotul său, condamnați definitiv în spețe DNA, fiica sa ÎN AȘTEPTARE



"Şutul de la distanţă este una dintre calităţile mele. Îmi place să şutez de la distanţă şi dacă mi se va oferi ocazia nu mă voi feri să o fac. Sunt gata să joc, mă simt bine, am lucrat în plus cu preparatorul fizic. Sunt foarte fericit, mă simt bine că am revenit aici. Vreau să continui să ajut această echipă", a mai spus Fedele.



Mijlocaşul Matteo Fedele, care a mai evoluat în 31 de partide pentru Universitatea Craiova în sezonul 208-2019, a semnat la 8 februarie un contract valabil până în anul 2024 cu gruparea olteană.