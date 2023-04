Video - 'Super Mario Bros' - Graniţa dintre cinema şi jocuri video dispare

Graniţa dintre cinema şi jocuri video dispare, a explicat Chris Meledandri, cu ocazia lansării filmului de animaţie "Super Mario Bros", bazat pe personajul emblematic creat de Nintendo, relatează miercuri AFP.

"Cred că există o evoluţie naturală către o estompare a graniţelor", a declarat fondatorul studioului Illumination, care a coprodus acest film după ce a lucrat timp de şase ani în colaborare cu creatorul lui Mario, Shigeru Miyamoto.

"Începem să vedem jocuri cu o redare atât de puternică în timp real, încât calitatea vizuală a jocurilor este pur şi simplu uluitoare", a remarcat Chris Meledandri. "Se văd jocuri care încorporează într-un mod foarte eficient naraţiunea. Începi sa vezi artişti lucrând în ambele lumi", a spus el.

Deja în spatele succeselor mondiale "Moi, Moche et Méchant" şi "Les Minions", studioul parizian Illumination a abordat mitul Mario cu aceeaşi ambiţie de a amesteca genurile, informează Agerpres.

Datorită reputaţiei sale, a avut loc o distribuţie impresionantă pentru dublările filmului în versiune originală, în special cu Chris Pratt care şi-a împrumutat vocea micuţului instalator şi Jack Black care îl interpretează pe maleficul Bowser.

Pariul a fost însă departe de a fi evident, având în vedere eşecul înregistrat de prima adaptare a aventurilor lui Mario pe marele ecran în 1993. Un precedent complet kitsch, pe care studioul l-a ignorat în mod deliberat.

"Nu-mi amintesc nicio conversaţie despre filmul din 1993. Poate că a fost menţionat de trei ori", a explicat Meledandri.

De atunci, alte adaptări ale jocurilor video şi-au făcut drum spre cinema sau în seriale, cum ar fi "Lara Croft: Tomb Raider", "Warcraft", serialul animat Netflix "Arcane" sau recenta serie "The Last Of Us" de la HBO.

Pentru Chris Meledandri a baza un film pe un joc video este "perfect viabil", cu condiţia ca producătorii să colaboreze cu creatorii jocului. O metodă departe de a fi întotdeauna aplicată de Hollywood, unde dezvoltatorii nu sunt întotdeauna asociaţi cu producţia filmului.

"Dacă oamenii continuă să facă aşa cum au făcut-o în trecut, cred că le va fi mai greu să facă filme solide", apreciază Chris Meledandri.

În timp ce calitatea jocurilor este în continuă creştere şi se apropie de cea a cinematografiei, transpunerea interactivităţii jocului video într-un film rămâne o provocare, potrivit producătorului.

"Oameni foarte talentaţi" precum Charlie Brooker s-au implicat în interactivitate cu seria "Black Mirror", al cărui episod numit "Bandersnatch" le-a permis telespectatorilor să facă alegeri care au influenţat povestea, aminteşte el.

"Este una dintre acele noţiuni care i-au atras pe oameni timp de mulţi ani, dar, în principiu, cred că este mult mai greu de realizat", a conchis Chris Meledandri.