VIDEO - Tăriceanu: Băsescu râde ca prostul. Eu sunt încruntat că mă gândesc la țară / Vosganian îl compară cu un gândac de bucătărie pe fostul șef al statului

Purtătorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian, le-a spus simpatizantilor partidului, marți, la un eveniment electoral la Vaslui, că societatea românească are nevoie din când în când să se aprindă brusc lumina pentru a depista gândacii de bucătărie care stau în intuneric și l-a nominalizat, în acest context, pe fostul președinte Traian Băsescu. Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat ulterior că Băsescu râde „ca prostul”.

„As aminti de gradina de vara din bucataria noastra de la Focsani. Bunica, in puterea noptii, aprindea brusc lumina sa vada daca mai avem gandaci de bucatarie. Ei bine, cred ca noi ar trebui din cand in cand sa deschidem lumina repede sa vedem cine sunt gandacii de bucatarie din jurul nostru. Am vazut biografia ascunsa a lui Basescu. Acum, in sfarsit s-a deschis lumina, o existenta acoperita. Cati alti gandaci de bucatarie nu or sa mai iasa la lumina? Cati au telecomanda si prind posturi straine cand altii apasa butonul? Ar trebui in societatea romaneasca sa se faca cu adevarat lumina”, a declarat Vosganian.

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a făcut și el referire la Traian Băsescu, după Vosganian.

„M-a intrebat lumea de ce sunt incruntat. Nu pot sa rad incontinuu, ca Basescu, ca prostul”, a spus Tăriceanu. „Sunt putin mai incruntat pentru ca ma gandesc ce pot sa fac pentru tara mea, pentru oameni sa traiasca mai bine”, a adăugat liderul ALDE.