VIDEO Teatrul 'Ion Creangă' sărbătoreşte 55 de ani de la înfiinţare - Jurnal video şi imagini de arhivă

Teatrul „Ion Creangă” sărbătoreşte luni 55 de ani de la înfiinţare, iar cu acest prilej a lansat online un jurnal video - o serie de urări, poveşti şi amintiri împărtăşite de echipă, colaboratori şi prieteni.

Colecţia de materiale video – intitulată „Jurnalul unei aniversări: TIC 55” –, ce poate fi urmărită pe pagina de Facebook şi pe contul de YouTube ale teatrului, a debutat cu o scurtă poveste scrisă şi narată de actriţa Alexandrina Halic, cu ilustraţii de Ioana Truşcă, potrivit news.ro.

Alexandrina Halic a transmis într-un comunicat: „O aniversare e un prilej de bucurie. Sunt 55 de ani. Am citit undeva că nu numărul anilor e important, ci ce-ai reuşit să faci în ei. Noi spunem că am făcut lucruri bune şi că Teatrul «Ion Creangă» îşi are locul lui bine meritat în rândul celorlalte teatre. Un loc necesar şi benefic. La mulţi ani, teatrul nostru drag!”.

Seria „Jurnalul unei aniversări: TIC 55” va continua pe parcursul lunii mai, Teatrul difuzând online zilnic un nou material video, însoţit de fotografii de arhivă.