Video - Televiziunea rusă publică apelul disperat al celor doi soldați britanici: mesaj direct către Boris Johnson

Televiziunea publică rusă difuzează luni apelul a doi prizonieri, pe care-i prezintă drept cetăţenii britanici Shaun Pinner şi Aiden Aslin, luaţi prizonieri în timpul unor confrutnări armate în Ucraina, în care aceştia îi cer premierului Boris Johnson să le negocieze eliberarea, relatează AFP.

Cei doi bărbaţi, slăbiţi, cer să fie eliberaţi în schimbul eliberării lui Viktor Medvendciuk, un deputat şi un om de afaceri bogat, apropiat preşedintelui rus Vladimir Putin, arestat în Ucraina.

Ei nu precizează în custodia cui se află - a forţelor ruse sau a aliaţilor separatişti ai acestora din Donbas, în estul Ucrainei.

aiden aslin, british soldier #aidenaslin, detained in #mariupol, followed #shaunpinner and asked @BorisJohnson to exchange himself for #medvedchuk pic.twitter.com/TQO72tUIDW