VIDEO - Tensiuni în Guvern. Florin Cîțu îl ceartă pe Vlad Voiculescu: Nu poți să sancționezi medici dacă vaccinează pentru că a rămas o doza în plus

Premierul Florin Cîțu a criticat, miercuri, sancționarea medicilor care vaccinează persoane neprogramate dacă la finalul programului au rămas doze neutilizate, în contextul în care ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu a cerut controale și amenzi în acest sens.

„Sa fim corecti, cifra de 1.300 am avansat-o eu. Cifra cealalta de cateva zeci de mii era avansata de ministerul Sanatatii. Dar revin la obiectivul acestei campanii de vaccinare, de a vaccina cat mai multi oameni. Nu pot sa opresti pandemia, nu pot sa opresti acest virus decat daca avem cat mai multi oameni vaccinati. Obiectivul este de a avea 70% din adulti vaccinati. Nu poti sa sanctionezi medici daca vaccineaza pentru ca a ramas o doza in plus. Dar daca sunt situatii cand s-au creat tot felul de scheme care-i dezavantajeaza pe cei programati, asta e altceva. Dar daca noi stim ca niciunul din cei programati nu a fost dat la o parte pentru altineva, nu vad nicio problema”, a declarat premierul.