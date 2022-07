Video | Teroare la Copenhaga: Numeroase victime în urma atacului armat comis de un tânăr de 22 de ani

Numeroase persoane au fost ucise sau rănite în urma atacului armat din Copenhaga, iar autorităţile au arestat un suspect şi continuă operaţiunile în mai multe zone pentru capturarea eventualilor complici.

"Atacul s-a soldat cu moartea unor persoane şi rănirea altora", a declarat şeful Poliţiei din Copenhaga, Søren Thomassen, într-o conferinţă de presă. El nu a oferit un bilanţ exact al victimelor.

"Individul arestat este un danez în vârstă de 22 de ani", a precizat oficialul danez, citat de postul TV2, potrivit Mediafax.

Şeful Poliţiei a precizat că deocamdată nu se cunoaşte motivul atacului. Poliţia este în stare de alertă şi verifică mai multe locaţii din Copenhaga pentru arestarea eventualilor complici. "În acest moment, nu cunoaştem motivul atacului. Prezenţa agenţilor este masivă în tot oraşul Copenhaga", a subliniat şeful Poliţiei, precizând că nu este exclusă ipoteza unui act terorist.

"Poliţia se consultă cu serviciile de informaţii. Până nu vom şti sigur că nu au existat complici, vom continua operaţiunile de căutare şi chiar le vom intensifica", a dat asigurări şeful Poliţiei.

Spitalul Universitar din Copenhaga a confirmat primirea a trei persoane care prezintă plăgi produse prin împuşcare. Una dintre persoanele rănite este în stare critică.

Primăria din Copenhaga a activat o celulă de criză pentru a aplica urgent măsuri de securitate în oraş.

