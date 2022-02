Video - 'The Power of the Dog', marele câştigător la gala London Critics' Circle Film Awards 2022

Filmul "The Power of the Dog", regizat de Jane Campion, a câştigat patru trofee majore la cea de-a 42-a ediţie a galei London Critics' Circle Film Awards, organizată duminică seară în capitala Marii Britanii, informează site-ul revistei Variety.

Acest lungmetraj s-a impus la categoriile "cel mai bun film al anului", "cel mai bun regizor" (Jane Campion), "cel mai bun actor în rol principal" (Benedict Cumberbatch) şi "cel mai bun actor în rol secundar" (Kodi Smith-McPhee). "The Power of the Dog" este cel de-al doilea film al regizoarei neozeelandeze Jane Campion care obţine trofeul principal la gala London Cirtics's Circle Film Awards, la 28 de ani după ce filmul care i-a adus celebritatea, "The Piano", a câştigat acelaşi premiu în 1994, conform Agerpres.

Olivia Colman a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol principal datorită interpretării sale din filmul "The Lost Daughter", regizat de Maggie Gyllenhaal. Acesta este cel de-al treilea trofeu primit de Olivia Colman din partea organizaţiei criticilor londonezi după cele obţinute pentru rolurile interpretate în filmele "Tyrannosaur" şi "The Favourite".

Lungmetrajul "The Souvenir Part II", de Joanna Hogg, a fost desemnat cel mai bun film britanic/irlandez, la doi ani după ce predecesorul său, "The Souvenir", a câştigat acelaşi premiu. "The Souvenir Part II" este unul dintre cele trei filme pentru care Tilda Swinton a câştigat premiul categoriei "cea mai bună actriţă britanică/irlandeză", alături de peliculele "Memoria" şi "The French Dispatch".

Rebecca Hall s-a impus la categoria "cel mai bun cineast debutant britanic/irlandez" cu filmul "Passing", în care joacă şi Ruth Negga, desemnată învingătoare la categoria "cea mai bună actriţă în rol secundar.

Andrew Garfield a fost desemnat cel mai bun actor britanic/irlandez datorită interpretărilor sale din filmele "Tick, Tick... Boom!", "The Eyes of Tammy Faye", "Spider-Man: No Way Home" şi "Mainstream".

Lungmetrajul japonez "Drive My Car", regizat de Ryusuke Hamaguchi, a câştigat premiul pentru cel mai bun film străin. Cineastul japonez a fost recompensat şi la categoria "cel mai bun scenariu" alături de Takamasa Oe.

Lungmetrajul "Dune", care a primit în acest an cele mai multe nominalizări la premiile BAFTA, a câştigat duminică seară un premiu tehnic pentru efecte vizuale.

Pentru al doilea an consecutiv, gala London Critics' Circle Film Awards s-a desfăşurat în format virtual şi a fost transmisă pe canalul de YouTube al acestei asociaţii. Mai mulţi critici de film au anunţat câştigătorii premiilor de duminică seară dintr-o sală de conferinţe a celebrului The May Fair Hotel din Londra, gazda tradiţională a galei. Echipa de producţie a filmului "Play It Safe", recompensat cu premiul pentru cel mai bun scurtmetraj britanic/irlandez, a fost prezentă în sală pentru a-şi ridica premiul, iar toţi ceilalţi câştigători au transmis mesaje video care au fost difuzate în cadrul galei.

O ceremonie în format fizic, concepută pentru a celebra laureaţii din 2022, este plănuită pentru a doua parte a acestui an.