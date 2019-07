VIDEO Trailerul filmului 'Jumanji: The Next Level' a fost lansat de Sony Pictures

Trailerul filmului „Jumanji: The Next Level”, lansat de Sony Pictures

Trailerul filmului „Jumanji: The Next Level”, cu Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan, Jack Black, Danny DeVito şi Danny Glover în distribuţie, a fost lansat luni de Sony Pictures, informeaz[ news.ro.

În noul film, aventura continuă în jocul Jumanji, însă de data aceasta bunicii (DeVito şi Glover) iau parte la acţiune.

Jake Kasdan a revenit în rolul de regizor, iar scenariul este semnat de Jeff Pinker şi Scott Rosenberg. Din distribuţie mai fac parte Awkwafina şi Nick Jonas.

„Jumanji: Welcome to the Jungle” (2017), bazat pe filmul din 1995 cu Robin Williams în rol principal, a fost un real succes de box office, cu încasări totale de 962 de milioane de dolari.

Continuarea va fi lansată în cinematografe pe 13 decembrie.