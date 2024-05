VIDEO Trendul bizar care a luat amploare în liceele din România! Elevii se identifică drept animale şi vin îmbrăcaţi ca vulpi şi papagali: 'Urcă în patru labe'

Trendul care a uimit România! Elevii "furry" au ajuns să sperie profesorii. Fenomenul inspirat de pe reţelele de socializare îi transformă pe copii în diverse animale. Se îmbracă şi se comportă ca nişte pisici, câini, vulpi ori păsări şi refuză să mai comunice firesc la ore, scrie observatornews.ro.

Elevii din România au ajuns să sperie profesorii, după ce au venit la cursuri costumați în diverse animale, precum vulpi, papagali sau pisici. Aceștia nu doar că poartă ținute inspirate din faună, ci se și identifică cu ele, refuzând să mai vorbească sau să meargă în două picioare.

Acest fenomen provine din America, acolo unde tinerii se filmează îmbrăcați în animale, merg în patru labe și se comportă precum ființele pe care le întruchipează. Profesorii au rămas surprinși de cele văzute, însă au preferat să nu comenteze public subiectul.

Unii elevi au vorbit despre acest trend, susținând că li se pare „ciudat” ce se întâmplă cu generația din ziua de astăzi:

„Sunt asa mai ciudaţi, se îmbracă, îsi pun urechi, de astea. Am auzit ca urcă in patru labe scările. Este plin, mai ales la Arte, mai ales că noi suntem învățați să ne exprimăm prin orice fel posibil. Eram frumos pe bancă, erau clasa a opta - a noua şi începuseră să se alerge în patru labe, se tăvăleau pe iarbă, unul îi dresa... La vârsta asta nu prea ești decis și îți place să experimentezi...”, au spus unii elevi pentru un post TV.

Ce spun specialiștii

Specialiștii trag un semnal sde alarmă! Aceștia susțin că tinerii sunt în căutarea identității și că își doresc să atragă atenția din cauza unor tulburări de personalitate, potrivit protv.ro.

„Din păcate am văzut, nu doar am auzit sau am citit, și cred că ar trebui să fim atenți la acest fenomen, chiar dacă este la modă. Poate e nevoia lor de atenție, poate că sunt într-o perioadă cum ar fi adolescența când nu își cunosc încă foarte bine identitatea și nu înțeleg cine sunt, nu se simt acceptați”, a explicat un psiholog.