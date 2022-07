Video | Un alt luptător britanic folosit de propaganda prorusă din estul Ucrainei: Apeluri disperate către Boris Johnson

Un britanic care pare să fie ținut prizonier de separatiștii pro-ruși din estul Ucrainei a fost prezentat într-o înregistrare video în care îi cere ajutorul lui Boris Johnson.

John Harding, care are în jur de 50 de ani și este originar din Sunderland, este intervievat de un prezentator de televiziune rus în Republica Populară Donețk (RPD). În videoclip, el spune că ar putea fi condamnat la pedeapsa cu moartea.

Se înțelege că a fost capturat în luna mai, când unitățile ucrainene cu care lupta la oțelăria Azovstal din Mariupol au fost forțate să se predea, a relatat BBC.

În videoclip se spune că britanicul a făcut parte din regimentul Azov. Harding le-a spus prietenilor că a luptat ca parte a gărzii naționale ucrainene.

Un purtător de cuvânt al Biroului pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare a declarat: „Susținem familia unui cetățean britanic și suntem îngrijorați de detenția sa.”

„Condamnăm exploatarea deținuților în scopuri politice și am ridicat această problemă cu Rusia. Suntem în contact permanent cu guvernul Ucrainei în legătură cu cazurile lor și susținem pe deplin Ucraina în eforturile sale de a-i elibera.”

