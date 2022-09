Video| Un corespondent rus a scăpat porumbelul: 'Pierdem un număr imens de oameni, avem răniți...avem...mari succese!'

Corespondentul de război al presei de stat din Rusia a dezvăluit accidental amploarea pierderilor lor în Ucraina, admițând că un „număr mare de oameni” a murit.

Alexander Sladkov vorbea cu postul de știri Rossiya 1, condus de Kremlin, din Donbas, unde a lăsat să scape cât de eficientă a fost contraofensiva Ucrainei, în ciuda faptului că Putin susținea că face parte dintr-o reorganizare tactică a armatei sale, potrivit dailymail.co.uk.

Reporterul s-a corectat apoi rapid după ce a părut să-și amintească cu cine vorbea și a spus canalului de propagandă că Rusia are „mare succese”, fără a putea să le numească.

„Pierdem un număr imens de oameni, avem răniți... avem... mari succese!

Avem mari succese, dar nu... ei bine, acum am folosit aviația cu rază lungă de acțiune, am provocat daune serioase sistemului lor energetic, dar din nou nu am terminat-o.

— Din nou, ce spun oamenii? Ei spun: „Câștigăm la puncte. Dar ne-am dori un knockout”, a spus corespondentul rus.

Moscova și-a descris retragerea trupelor din nord-estul Harkov, pe fondul forței Ucrainei, drept o „regrupare” cu scopul de a se concentra asupra regiunilor Lugansk și Donețk.

Dar, în realitate, trupele ruse s-au predat în masă în fața unui contraatac rapid ucrainean care continuă să câștige teren și astăzi, făcându-i pe unii să spere că s-a atins în sfârșit un punct de cotitură în război.